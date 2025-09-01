La novia de Carlos Sainz se pone romántica en sus horas bajas

Carlos Sainz Jr está de celebración y es que es su cumpleaños. Como suele ser habitual, son muchos los familiares y amigos que se lanzan a las redes sociales para desearle lo mejor en su día, mientras le felicitan por una vuelta más al sol. Este lunes 1 de septiembre cumple 31 años y quien no ha dejado pasar la oportunidad de demostrarle su amor ha sido precisamente su novia.

Rebecca Donaldson le ha puesto un poco de ilusión a un aniversario que se ha tornado un tanto oscuro, después de que no haya tenido unos buenos resultados en su última carrera. El piloto de Williams Racing en la Fórmula 1 no ha tenido buena fortuna en lo profesional, al menos no en el Gran Premio de los Países Bajos, donde compitió bajo la atenta mirada de los Reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, así como de sus tres princesas.

La romántica felicitación a Carlos Sainz

No logró el objetivo marcado en el circuito de Zandvoort, pero hay otras metas que no se le resisten. Por ejemplo, la amorosa, donde parece estar saboreando el éxito. Es aquí donde entra en juego su espectacular novia, Rebecca Donaldson, que este lunes se ha despertado con la tarea en mente de dedicarle unas preciosas palabras a su amado, ante la atenta mirada de sus fieles seguidores de Instagram.

Rebecca Donaldson y Carlos Sainz Jr Instagram

A través de los stories de su cuenta personal, la influencer le deseaba un “feliz cumpleaños, mi amor”, como acompañamiento a una imagen de ambos juntos a modo de selfie. Una en la que evidencian que son la pareja perfecta, dos guapos que se hacen felices y levantan pasiones entre sus seguidores, pero también suspiros por cada muestra de amor en público. Esas que podrían no tener fin, pues hay muchas fotos inéditas más por mostrar. La novia de Carlos Sainz tan solo se animó a desvelar otra más, una de sus vacaciones en Mallorca, donde aparecen abrazados y enamoradísimos, con una idílica postal marítima de fondo.