Nuria Roca: "Creo que todos estamos absolutamente defraudados con el Gobierno"

Burger King celebró sus 50 años en España con un encuentro de varios rostros conocidos al que acudió Nuria Roca. «Somos de la misma quinta, con lo cual he crecido con Burger King en España. Todos los recuerdos que tengo son buenos, son con risas, con momentos de compartir cosas, anécdotas, momentos familiares y demás celebraciones con una buena hamburguesa», nos cuenta la presentadora.

Dice que es de la misma quinta que Burger King en España. ¿Qué balance hace usted de su medio siglo de vida?

Sería tan injusto quejarme de algo… Yo creo que vivo una vida muy plena, estoy muy satisfecha y muy contenta cada día cuando me levanto. Eso es maravilloso, tengo una paz interior muy interesante, pero eso no quita que tenga conflictos o preocupaciones, pues claro, esto es la vida. Ahora, si tengo que ponerme en el lado más positivo o más negativo, por supuesto, gana de largo lo bueno de todo lo que ha pasado en esta vida, que espero que no sea nada con todo lo que me quede por vivir.

Profesionalmente le va muy bien, y además convertida en influencer. Su crecimiento en redes ha sido premeditado?

Nunca jamás nada que sea premeditado puede salir bien o muy pocas veces sale bien. Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido siempre de forma casual y luego, evidentemente, lo aprovechas, lo refuerzas y lo enriqueces. Yo me abrí Instagram muy pronto y sigo intentando mantener un poco la esencia de por qué lo abrí. A mí me gustan mucho las fotos, entonces era un poco como un diario mío de mi vida. Es decir, iba subiendo y poniendo las cosas que me iban pasando, y me sirve un poco de recordatorio.

En este momento en que la televisión no atraviesa su mejor momento, ¿cree que puede ganar más dinero con las redes?

En mi caso no. De lo que vivo en las redes sociales es por mi trabajo en la tele, te lo garantizo. O sea, que mi imagen pública y mi perfil tienen que ver con mi trabajo. Es decir, si se acaba una cosa, se acaba la otra, creo yo. La publicidad me la he tomado como una recompensa a mi trabajo. He hecho campañas de todo tipo desde siempre por mi papel de prescriptora, no porque sea modelo.

Nuria Roca en la celebración de los 50 años de Burger King en España Gtres

Como presentadora de un programa , ¿qué balance hace de la última hora política?

Creo que estamos todos absolutamente defraudados con la clase política, y sobre todo con el Gobierno en sí, porque son los que tienen que gestionar y parece que no saben. Esto no va de colores. Va de que todos tenemos que ser responsables y asumir nuestros errores, y en este sentido me da igual el color que esté gobernando. La corrupción hay que erradicarla, y si tú no sabes que hay corrupción en tu casa, pues, a lo mejor, es que no puedes estar en tu casa.

Parece algo cíclico. Siempre hay corrupción de un partido u otro.

Totalmente, y da vergüenza que alguien que se erige como garante de la no corrupción esté corrompiendo las instituciones, que alguien que se erige como feminista esté hablando con semejantes términos de las mujeres, alguien que quiera erradicar la prostitución, esté echando mano de prostitutas o de mujeres que se dedican al sexo. Me parece tan vomitivo todo lo que estamos viendo que ojalá no fuera verdad.

¿Qué le pide a los próximos 50 años?

Pues mira, a mí me encantaría vivir hasta los 100, siempre y cuando que esté bien mentalmente y con posibilidades de moverme, de hacerme un café, de tomarme una hamburguesa… Estas cosas para mí son fundamentales. Pido seguir teniendo ilusión y disfrutar de lo que tengo a mi alrededor.

Virgencita, que me quede cómo estoy, ¿no?

Pues yo creo que te tienes que ir adaptando a cómo la vida va evolucionando y a partir de ahí mantener la ilusión. Yo no me quiero quedar cómo estoy a los 80 años, porque me quiero jubilar y me quiero ir al campo.