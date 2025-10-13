Sonia Monroy: "Estoy pasando por el peor momento de mi vida"

Detrás de los focos, las cámaras y las pruebas extremas de Supervivientes: All Stars 2, Sonia Monroy escondía un dolor que nada tenía que ver con el hambre ni el cansancio. Convertida en la quinta expulsada del concurso, la actriz regresó de los Cayos Cochinos con una serenidad extraña, la de quien ha aprendido a vivir entre la fortaleza y la fragilidad. "En la Sonia de 53 años no existe el odio ni el rencor", declaró al despedirse del programa. Pero su verdadera historia, la que no se vio en pantalla, acaba de salir a la luz.

En su entrevista en ¡De Viernes!, la actriz rompió a llorar nada más comenzar. Había intentado mantener el tipo, pero la emoción la desbordó al pronunciar unas palabras que helaron el plató: "Estoy pasando por el peor momento de mi vida... mi hermana se muere". Un silencio incómodo llenó el espacio antes de que Sonia encontrara fuerzas para seguir hablando. "No quiero entrar en detalles porque duele demasiado, a mí y a toda mi familia. Pero sí, mi hermana tiene un cáncer terminal", confesó con la voz entrecortada.

"Me moría por dentro"

Durante semanas, en la isla, nadie supo de ese dolor. Sonia eligió callar, concentrarse en el concurso y seguir adelante mientras en su interior cargaba con una tristeza inconmensurable. "He estado sonriendo mientras por dentro me moría, pero necesitaba hacerlo así", reconoció. Su participación en el reality, más que una aventura televisiva, se convirtió en una especie de refugio emocional, un intento por mantenerse ocupada mientras la vida se desmoronaba a kilómetros de distancia.

La actriz explicó que fue precisamente por la enfermedad de su hermana por lo que eligió a su sobrina Alba para defenderla en los platós durante su estancia en Honduras. "Era muy importante para mí que mi sobrina y mi prima estuvieran ahí. Mi hermana sabía que eso le haría ilusión, que era una forma de mantenernos unidas", relató entre lágrimas. Sin embargo, la decisión se torció cuando Yola Berrocal, su antigua amiga y representante, ocupó ese puesto por decisión propia, generando una fractura en su relación. "Lo que más me duele es que no me ha respetado. Para mi familia, ver a Alba allí era un aliciente, una forma de esperanza en medio del dolor", lamentó.

"Esta segunda oportunidad en el concurso ha sido un regalo, porque me ha permitido mirar la vida con otra perspectiva", aseguró, intentando sostener una sonrisa entre lágrimas.

A pesar del sufrimiento, Sonia no perdió la fe. "Solo quiero estar al lado de mi familia y acompañar a mi hermana con amor", dijo finalmente, dejando claro que su prioridad está lejos de los platós.