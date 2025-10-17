El paso inmobiliario de Guardiola con el que marca más distancia con su exmujer

La ruptura de Pep Guardiola y Cristina Serra podría considerarse ejemplar. No comenzaron el 2025 con el mejor pie, pues lo hicieron entre rumores de crisis en su matrimonio. No habían podido ocultar más sus desavenencias y terminaron por confirmar en enero del presente año su separación tras 20 años siendo marido y mujer. Disolvieron su relación en buenos términos, especialmente por el bien de sus tres hijos y por no arruinar con un nefasto final una bonita historia de amor que, por unas u otras, llegaba a su fin.

Los motivos de la decisión de divorciarse son siempre numerosos y variopintos. Una mezcla de todo y quizá de nada, pero que hace que los cónyuges comiencen a alegarse irremediablemente. Esto es lo que le sucedió al entrenador y a su mujer, que vivían incluso en ciudades distintas. La renovación como entrenador del Manchester City dicen que fue la gota que colmó el vaso, pues les condenaba a permanecer aún más tiempo distanciados. Optaron por cortar por lo sano. Ahora él ha dado un paso más con la que marcar distancia con su ex.

Pep Guardiola se compra una nueva residencia

La familia siempre ha hecho gala de su discreción y nunca ha querido acaparar miradas o despertar el interés del público. Cuando llegaron los problemas y se materializó su separación no iban a cambiar de idea, por lo que midieron sus pasos para que no acabasen en los titulares. Cristina continuaba con su vida en Barcelona, mientras que su exmarido hace lo propio en Reino Unido, como decidieron meses antes de comenzar los rumores de crisis. Pero ahora él ha pensado que es necesario tener su propio refugio en la Ciudad Condal, de ahí que haya adquirido una nueva joya inmobiliaria.

Pep Guardiola y Cristina Serra junto a su hija, María Guardiola Gtres

Pep Guardiola se habría comprado una nueva vivienda en Barcelona, como así aseguran ‘Las mamarazzi’ Laura Fa y Lorena Vázquez. Esta adquisición no respondería a un capricho del entrenador, sino a una necesidad que le ha surgido en los últimos meses cuando viaja hasta Barcelona para pasar tiempo de calidad junto a sus hijos. Necesita un enclave seguro al que llamar hogar cuando esté con ellos. También un rincón en el que refugiarse cuando el calendario futbolístico se lo permita, sin necesidad de incomodar a su exmujer.

Cristina Serra continúa viviendo en el domicilio conyugal junto a su hija pequeña. La mansión de Pedralbes siempre ha sido la joya inmobiliaria de la familia y sigue siendo el epicentro de su rutina. Pero Pep Guardiola ya no pasa por ahí, después de poner punto y final a más de 30 años de relación y dos décadas de matrimonio. Su implicación en el trabajo y el hecho de tener que vivir en otro país, dada la negativa de la familia a mudarse de nuevo, complicó su unión. Ahora cuando quiera ir a Barcelona no irá a la que fuese su casa, sino a su nueva adquisición.