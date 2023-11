Pedro Sánchez consigue su primera crisis diplomática

LUNES

Conocemos al nuevo Gobierno de España. Mucha política, poca técnica y espaldarazo a los más fieles escuderos de Pedro Sánchez: Bolaños y María Jesús Montero. Él, ministro de Presidencia y de relaciones con las cortes, además de ministro de Justicia. Toma ya. No le va a caber el cargo en la tarjeta. Llega dispuesto a renovar el CGPJ como sea, incluso a costa de cargarse del todo la separación de poderes. Ya lo verán Ella la más entusiasta y saltarina, ya es… vicepresidenta cuarta. Y sigue con Hacienda y Función Pública; las otras tres conservan vicepresidencia y cartera. También el ministro de interior Marlaska, pese a las múltiples, ejem, cagadas. No repasaré a todo el Gobierno que lo pueden hacer ustedes mismos. Solo al ministro de cultura: De sumar, guapo, del liceo francés, diplomático…¿Defenderá que la cultura es de todos y para todos, sin ideologías de por medio? Veremos.

Javier Milei, presidential candidate of the Liberty Advances coalition, raises his arms at his campaign headquarters after polling stations closed during primary elections in Buenos Aires, Argentina, Sunday, Aug. 13, 2023. Natacha Pisarenko AP

Y en Argentina, gana Milei…Un tipo excéntrico, radical, con declaraciones estrambóticas, y no sé cuántos perros clonados… ¿Por qué ha ganado? ¿Por qué lo apoyó el expresidente Macri? Quizás porque Argentina, harta de miseria y de espejismos populistas heredados de un peronismo en el que ya ha perdido la confianza la mayoría, quiere probar suerte. Yo escucho a este tipo y se me abren las carnes y no veo más que otra forma de populismo, pero de derechas. Con todo, le deseo lo mejor a la bella Argentina que lo tuvo todo y lo perdió todo.

MARTES

Traspaso de carteras. Irene Montero, quiere su último destello de protagonismo. Suelta su cartera a la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, deseándole que “nunca se sienta sola “ y que tenga “valentía para incomodar a los hombres de 40 y 50 años amigos del presidente del Gobierno porque el feminismo es un movimiento muy poderoso”, el mismo feminismo que ella y sus huestes dividieron. Irene no se calla en su despedida, porque ella no se calla ni aunque le toque explicar el principio de incertidumbre de Heissenberg y no haya oído hablar de él en su vida… Belarra, que sabe más de política que Pericles, se despide criticando el “error político” de dejar fuera del Gobierno a Podemos, diciendo “nos echan por hacer lo que prometimos”. Llegaron con la soberbia y la osadía de la ignorancia y se van igual. Ni un poquito de humildad. Dejan el listón tan bajo a la recién llegada que muy mal lo tiene que hacer para no subirlo un poquito…

Ione Belarra e Irene Montero en un pleno en el Congreso de los Diputados. Alberto R. Roldán La Razón

MIÉRCOLES

Lo de Vidal-Quadras me descoloca. Es raro que un sicario falle, no me cuadran las hipótesis, ni los detenidos, ni que falte por detener el autor material de los hechos… Lo único que entiendo es que él se haya quejado desde 'Voz Populi', de que Sánchez, no llamara a su familia«Mientras yo me desangraba en el quirófano del Gregorio Marañón y un equipo de élite de la sanidad pública reunido con admirable urgencia luchaba con denuedo por salvarme la vida, el presidente progresista aliado y amigo de terroristas y prófugos sediciosos puso un tuit”.

JUEVES

Sánchez viaja a Oriente Medio y se deshace con Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, mientras muestra hostilidad con Netanyahu. De palabra, obra y omisión. Es consecuente, oye, y repite lo que ha dicho en España. Sin llegar a llamarle genocida, como hubiera querido Yolanda, habla de insoportables muertes de civiles y de que entiende que contesten al ataque terrorista pero que hay límites… Cuando ya no está con él, declara que la UE tiene que decidir sobre el reconocimiento del Estado palestino y que, de no hacerlo, “España tomará sus propias decisiones”. Hale. Primera gira y primera grave crisis diplomática… Una pregunta ¿por qué no se ha metido con la guerra de Siria, que después de doce años activa vive el conflicto humanitario más grave de la historia reciente? O con la Guerra civil yemení donde han muerto más de 233.000 personas… O con la de…

Hamás agradece a Pedro Sánchez su “postura clara y audaz” sobre la guerra de Gaza La Razón La Razón

VIERNES

Hablamos de humor en 'Espejo Público' a cuenta de los enanos y los homosexuales sobre los que, según dijo Guerra en 'El Hormiguero' ya no se pueden hacer chistes…Mi querido Gonzalo Miró, que odia a Guerra, porque en su día “crucificó” a su madre por unos trajes de representación (una guarrada histórica), lo ataca. Yo lo defiendo. Detesto el humor que daña a los demás, pero creo que “matar” a Guerra por decir que Yolanda va mucho a la peluquería, (cuando todo el mundo comenta en la calle sus ondas y rubiedades, que exigen mucho tiempo) o que aterren los chistes de homosexuales porque su incorrección política, pero no los de vírgenes, no tiene sentido. Se debe poder hacer cualquier chiste y también criticar a quienes los hagan, pero sin insultarlos, amenazarlos o cancelarlos…

¿Y lo del hijo de Bárbara Rey? ¿Las fotos que le hacía al Emérito? ¿Qué su madre cobraba por chantaje? ¿Qué era su sirviente mientras su hermana estaba todo el día drogada? Madre mía…