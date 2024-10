La petición de Cheryl Cole, madre del hijo de Liam Payne, tras la muerte del artista

La muerte de Liam Payne, ex componente de One Direction, tras precipitarse, la semana pasada, desde el balcón del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires, ha provocado una gran conmoción. La última en pronunciarse ha sido Cheryl Cole, con la que el artista mantuvo una relación de 2016 a 2018. Fruto de ella nació Bear, de apenas siete años. Por él, ha querido enviar, a través de sus redes sociales, un conmovedor comunicado: "Mientras intento procesar este traumático suceso y gestiono mi propio duelo, me gustaría recordar a todo el mundo que hemos perdido a un ser humano.Liam no era solo una estrella del pop, era un hijo, un hermano, un tío, un amigo y un padre para nuestro hijo de siete años. Un niño que ahora tiene que hacer frente a la realidad de no ver a su padre nunca más", ha expresado.

"Lo que más me perturba es que un día Bear tendrá acceso a los horrendos documentos que hemos visto en los últimos dos días (...) Por favor, denle a Liam la poca dignidad que le queda después de su muerte, para que pueda descansar en paz por fin", ha concluido. Junto al escrito, la que fuera jurado de Factor X británico ha publicado también una bonita foto de Liam con Bear.

Este sábado, el padre de Liam, Geoff Payne, se desplazó hasta Argentina para reconocer y repatriar el cadáver de su hijo. El artista estaba en Buenos Aires, donde días antes había acudido al concierto de su compañero de boy band, Nial Horan.