Pilar Rubio y Sergio Ramos, de lo más felices en una fiesta en familia

La tormenta que planeaba sobre ellos escampó y parece que han salido reforzados del temporal. Después de meses teniendo que hacer frente a constantes rumores de crisis en su matrimonio, Pilar Rubio y Sergio Ramos continúan formando equipo, junto a sus cuatro hijos. La pareja ha tratado de hacer oídos sordos a lo que se decían de ellos o a las supuestas pruebas o pistas a que apuntaban a final de su historia de amor. En ocasiones salían a la palestra pública para negar grietas en su vínculo, pero siempre llegaba un gesto que echaba por tierra sus intentos de desmentir el divorcio. Al final el tiempo ha sido su mejor aliado, permitiendo que todo se ponga en su lugar y demostrando que siguen unidos. También celebrando juntos los grandes acontecimientos familiares, como así ha sucedido ahora con el cumpleaños del pequeño de la casa.

Sergio Ramos junto a su hijo Máximo Adriano Instagram

Máximo Adriano cumple cuatro años junto a sus hermanos y sus papás. La familia al completo ha festejado su aniversario, pero el futbolista y la presentadora han querido además dejar buena cuenta de su felicidad en redes sociales. A través de sus cuentas personales de Instagram, han felicitado al pequeño, siendo Ramos el primero en hacerlo con una fotografía junto a su hijo con un divertido uniforme y con una amplia sonrisa de felicidad: “Hoy cumple años el más pequeño de la casa y a la vez el mayor terremoto… ¡Cuatro años ya! Cómo pasa el tiempo, pero lo importante es seguir disfrutando de esos abrazos que nos dan la vida y de esa energía infinita que lo revuelve todo. Te amo mucho. ¡Muchas felicidades, Máximo Adriano! We love you to pieces, Little man. Happy birthday!”, abría la veda el deportista para que sus fans felicitasen al más travieso del clan.

Pilar Rubio junto a su hijo Máximo Adriano Instagram

Lo mismo que hizo poco después Pilar Rubio con su horda de fans de Instagram como testigos: “Muchas felicidades mi bebé. 4 años. 26/7/2020, ese día todo cambió, llegaste para darme fuerzas. Eres mi superhéroe favorito. TE AMO y te como a besos sin parar porque eres y siempre serás mi bebé. MÁXIMO ADRIANO”, le dedicaba la influencer a su retoño con especial cariño. Lo hacía como acompañamiento a un carrusel de tiernas instantáneas de la celebración del cumpleaños con sus hermanos. La primera de ellas del protagonista con su mamá dándose un tierno beso con la tarta de cumpleaños en primer plano. La segunda de toda la familia a punto de comer el pastel y la última del pequeño dando rienda suelta a su creatividad pintando un lienzo.

Sergio Ramos, Pilar Rubio y sus hijos en el cumpleaños de Máximo Adriano Instagram

Pero no solo la celebración y los tiernos mensajes al hijo menor de Pilar Rubio y Sergio Ramos han revolucionado las redes. Más lo ha hecho ver qué le ha regalado el futbolista a su último vástago por su cuarto cumpleaños. Aunque quizá el pequeño no vaya a disfrutarlo mucho ahora, pero en un futuro sabrá darle un gran valor. Y es que el jugador ha querido presumir de tatuaje de un cuatro impreso en la pierna para recordarle siempre que su hijo cumplió esta edad una vez, al igual que han hecho sus anteriores niños. Junto al número, dos mensajes que le acompañarán por siempre: “Te amo” y “Mucho”. Le quedan ya pocos rincones al sevillano para mandar mensajes a sus seres queridos a través de su piel.