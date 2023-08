Pippo Biondo: «Quieren enterrar la verdad, como hicieron con mi hijo»

La calma vuelve poco a poco al hogar de los Biondo en su Palermo natal, tras una semana en la que la tensión ha vuelto a sus vidas desde que la pasada semana, se estrenara la serie «Las últimas horas de Mario Biondo». El documental ha venido a reavivar el dolor y la tragedia de una familia a la que el serial les tacha, entre otras cosas, como acosadores de su viuda, Raquel Sánchez Silva. Una visión particular de la muerte de su hijo, el cámara de televisión Mario Biondo, que los Biondo rechazan frontalmente por estar viciado. No les falta razón. Se refieren al productor de la historia, Guillermo Gómez Sancha, mánager de Raquel hasta 2022 (curiosamente cuando arranca el proyecto) que se erige, además, en narrador de lo sucedido la noche del 30 de mayo de 2013, fecha del fallecimiento del cámara.

Es la primera de las cosas que critica duramente Pippo Biondo al otro lado del teléfono. La conversación se ha pospuesto varios días por petición expresa del padre del cámara, muy afectado por lo que le ha tocado revivir esta última semana. Una semana después Pippo se presta a hablar a medio camino entre el enfado y la rabia, por el trato del caso de su hijo y el lugar en que la docuserie deja a su familia. «Con el paso de los días estamos más tranquilos, pero la rabia sube», asegura Pippo. Además de dolidos aseguran sentirse engañados. Se refiere en primer lugar a cómo las dos productoras de la serie, Par Producciones y Manguera Films, recabaron su testimonio para la docuserie. En ningún momento supieron que detrás de la historia estaba Guillermo Gómez Sancha, mánager de Sánchez Silva. Para cuando averiguaron quién estaba detrás ya era demasiado tarde. «Han usado nuestro testimonio sin permiso –apunta Biondo–. Ya veremos si denunciamos, tenemos que hablar con los abogados, ciertamente esto no termina ahí».

Para ellos la versión dada de la muerte de su hijo está viciada desde el origen. Biondo asegura que existe una intención de clara «de hacernos pasar por verdugos y visionarios. Es una vergüenza. Nosotros, y sobre todo Mario, somos las víctimas. Las mentiras de este documental son más que claras. todos saben como son las cosas». Sobre las acusaciones de haber acosado a Raquel Sánchez Silva y a su madre, Sol, aseguran que «es absurdo que se diga que nosotros hemos acosado a Raquel o a su madre. Buscar la verdad para alguien ¿es acoso? Quieren enterrar la verdad como hicieron con mi hijo».

Los padres de Mario Biondo Gtres

Sobre la versión dada por la serie, según él, «nos han engañado a todos haciéndonos pasar por mentirosos que no quieren aceptar la muerte de un niño». Según el padre del cámara fallecido, «han descrito a Mario como un drogadicto inútil y un adicto al sexo cuando no es así en absoluto». Biondo cree que se trata de un intento por blanquear la imagen de Raquel Sánchez Silva. «Quienes no conocen la historia podrían creer lo que dicen, en cambio quienes conocen los hechos que demuestran el asesinato, entienden de inmediato que se trata de un intento de hacerse pasar por una víctima que no lo es», afirma. Al respecto de la participación de Raquel Sánchez Silva en la serie, a través de su ex representante, los Biondo lo tienen claro. La versión dada por el mánager, como narrador de la historia a lo largo de los tres capítulos que dura la serie «se ha estudiado en detalle».

Pippo aborda también sobre uno de los puntos más controvertidos de la investigación, Emme Team, la falsa empresa tecnológica estadounidense que elaboró informes de las conexiones wifi de la casa de Raquel Sánchez Silva la noche que murió Mario. El documental apunta a Mirko Zeppelini, un italiano huido a EEUU acusado de estafa y de haber creado Emme Team haciéndola pasar por una empresa tecnológica. El documental revela que Zeppelini engañó a los Biondo para satisfacer sus deseos de notoriedad ofreciéndose a ayudar en el caso de Mario por tratarse de un caso mediático. Según Pippo, «no es nada relevante. Hemos presentado su informe que no ha sido verificado por el Fiscal ni por nosotros. El juez de instrucción no habla en su auto, así que no sé qué decir».

Un seguro de vida sin cobrar

Otro de los puntos espinosos que se tratan en la docuserie es el seguro de vida que Mario contrató la tarde antes de su fallecimiento y que, según la serie, la familia intentó cobrar después de su fallecimiento. «Había un seguro de vida pero no sabemos si lo tomó Mario o estaba vinculado a la cuenta corriente», se defiende Biondo, que apunta otro motivo. «El hecho de que lo borraran de la computadora nos hizo sospechar y fuimos a pedir una explicación».

¿Quién era realmente Mario Biondo? La Razón

Sobre la acusación del documental de que los Biondo intentaron cobrar la indemnización de la póliza al morir Mario, el padre del cámara asegura, tajante, que «es absolutamente falso. No somos tan ignorantes como para no saber que se necesita documentación en vigor para cobrar una póliza».

Como la mayor parte de las acusaciones que se hacen contra ellos, lo consideran una más de las «insinuaciones, hechas con una maldad inaudita y gratuita». Para la familia existe un claro interés premeditado «de forma cuidadosa» para dibujar a los Biondo como una familia interesada en la fama y publicidad en los medios de comunicación. ¿La razón? Pippo apunta a una teoría: «Alguien debería preguntarles por esto. Simplemente queremos saber la verdad. El que mintió sobre un caso de asesinato se beneficia y tratan por todos los medios de desacreditar nuestro trabajo».

Contradocumental

El documental no cierra el caso para los Biondo. El juez Nicola Aiello, de la judicatura de Palermo cerró el caso en Italia en una sentencia que da para múltiples interpretaciones. El magistrado italiano dictaba sentencia, en agosto de 2022, reconociendo indicios que apuntarían al homicidio, pero cerrando el caso de forma definitiva ante la falta de un culpable al que señalar la autoría del homicidio. Un argumento al que se agarra la familia para seguir clamando justicia. «La verdad aún no se conoce. No para nosotros», sentencia Pippo Biondo en nombre de la familia. Para ello no descartan hacerla dando su propia versión la muerte de Mario a través de «nuestro propio documental con nuestra verdad».