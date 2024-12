La prensa británica revela el motivo de discordia entre Kate Middleton y el príncipe William

Educar a un príncipe heredero no es tarea fácil. Según revela "The Mirror" el tema es motivo de discusión entre Kate Middleton y el príncipe William. El príncipe George, de 11 años, cursa sexto de Primaria en la escuela de Berkshire, Lambrook. El mismo centro al que acuden sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, y al mismo al que acudió Kate junto a sus hermanos Pippa y James. Mientras que la princesa de Gales es partidaria de que sus tres hijos acudan al mismo colegio, el primogénito de Carlos III no comparte la misma opinión.

"La escuela les da una gran infraestructura y una gran red de apoyo, y permite a los niños vivir una infancia regular, una infancia feliz, aunque privilegiada (...) Ese sentido de normalidad, de mantener a la familia en uno de los momentos más difíciles que han pasado, ha sido importante", cuenta la experta en realeza Katie Nicholl a 'The Mirror'.

Por su parte, William quiere que su hijo mayor siga sus pasos y acuda al exclusivo internado de Eton College, donde él estudio al igual que su hermano, Harry.

De hecho, hace unos meses el matrimonio era sorprendido visitando las instalaciones del centro exclusivo para hombres, cuyo precio es de aproximadamente 53.000 euros al año.

Según el citado medio, el príncipe George estaría encantado de seguir los pasos de su padre, pero Kate cree que aún es demasiado pequeño para distanciarse de su hgijo. "La preferencia de Kate es que George esté en una escuela de coeducación, para poder estar con sus hermanos, que es lo que Kate experimentó en Marlborough con Pippa y James. Fue una etapa en la escuela muy feliz para ella", destaca la misma fuente. El mayor de los hijos de Diana de Gales también tiene "buenos recuerdos" de Eton, un centro que, además, cuenta con un "largo historial de aristócratas y miembros de la familia real en su haber".

"Siempre existe la posibilidad de que se cambien las tradiciones", asegura la experta que recuerda que ni William ni Harry siguieron los pasos de su padre en Gordonstoun.