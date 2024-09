Primeras palabras de Josep Maria Mainat tras la condena de cárcel a Ángela Dobrowolski: "Es un día triste"

Ángela Dobrowolski ha sido condenada por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de cárcel por un delito de lesiones. Además, a 8 años de alejamiento de Josep Maria Mainat, por lo que a su salida de prisión no podrá acercarse ni comunicarse con él de ninguna manera. El único contacto que tendrán será hasta que sus hijos sean mayores de edad. Una sentencia a la que el excomponente de La Trinca reaccionaba con un "estoy satisfecho".

Mainatha querido hablar tras conocerse la sentencia con varios medios, y el primero de ellos era el programa "Mañaneros". El productor se ha manifestado tranquilo por "poder cerrar un capítulo de su vida", aunque considera que es "un día triste": "Dije que sería un día triste no porque la condenen a más o menos años, sino por el hecho de que quede probado que hubo un intento de asesinato por parte de una persona a la que he querido y con la que he tenido una convivencia durante 10 años". Además, dejaba claro que ya no quiere volver a saber nada de ella: "No tengo contacto ni tendré", añadía.

Además ha destacado que lo más duro va a ser para sus hijos ver a su madre a través de una reja: "Mi hija mayor va a cumplir 13 años. Aunque cumpla los 18, va a tener que seguir viendo a su madre a través de una reja", explicaba.

Mainat

Angela Dobrowolski Mediaset Mediaset

también ha entrado en directo en el programa de Joaquín Prat: "Estoy satisfecho con que la sentencia no deja ninguna duda de que hubo un intento de asesinato. La sentencia recoge que, en un momento dado, desistió e intentó tirar para atrás y arreglar lo que había hecho (porque) llamó a los servicios de emergencia, y por ello el intento de asesinato no tiene ningún castigo. Eso no la exime de las lesiones y por esas lesiones provocadas o que podría haber provocado son 4 años". Está seguro además de que Ángela no se arrepiente de lo que hizo: "Yo no lo creo. Hay una cosa que me hace dudar, y es el 'timing': se arrepintió muy tarde, estaba al borde de la muerte. Me hace dudar el hecho de que tardase tanto en avisar a los servicios de emergencia. No estoy en su cerebro, y no puede saber qué pensaba ella en esos momentos. Quiero pensar que se arrepintió, pero sobre si estoy seguro, le voy a decir que no estoy seguro".

Mainat da por cerrado este capítulo de su vida y no recurrirá la sentencia como así lo ha aclarado: "No voy a recurrir, porque el asesinato está probado. Recurrir para decir que yo creo que su arrepentimiento no es sincero.... Después de 4 años ya estoy satisfecho, porque se ha solucionado este hecho, por fin ha quedado claro que hubo premeditación de asesinato".