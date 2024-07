La princesa de Dubái, Mahra Sheikha, se divorcia del jeque Al Matoum por Instagram

La princesa Mahra Sheikha, una de las hijas del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Matoum, ha anunciado vía Instagram su ruptura con el jeque Mana Al Maktoum. Mahra deja claro en su publicación que pone fin a su matrimonio con el empresario por supuestas relaciones con otras mujeres. "Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa", ha apuntado en sus redes sociales en las que tiene 300.000 seguidores.

Inmediatamente, el post se ha llenado de mensajes de apoyo a la princesa. La pareja acababa de celebrar su primer aniversario de boda. Fue en junio de 2023 cuando la hija pequeña del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos daba el "sí quiero" al jeque Al Maktoum. Un lujoso evento que se celebró en el Dubái World Trade Center.

Mahra Sheika es muy asidua en redes sociales donde recientemente compartía que se había graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Londres. Antes había acabado un grado universitario en Negocios por la Universidad Zayed.

En mayo de este año, la princesa influencer y el jeque dieron la bienvenida a su primer hijo, del que apenas hay imágenes.

Por su parte, Mana Al Maktoum tiene vínculos con la realeza dubaití y es un apasionado del esquí, el fútbol y las carreras de caballos. Además arrastra varias polémicas motivadas por denuncias de acoso de sus exmujeres, la princesa Haya de Jordania y la exdeportista azerbaiyana Zeynab Javadli.