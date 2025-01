Retiran la orden de arresto contra Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee

A primeros de diciembre el cantante Daddy Yankee anunciaba su separación de Mireddys González. Al poco tiempo, demandaba a su todavía esposa por no entregarle el control de las cuentas de sus empresas. El pasado jueves, 2 de enero, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en Puerto Rico, retiraba la orden de arresto contra González y su hermana, Aveicha, tras haber entregado los documentos y accesos digitales de las dos corporaciones del artista.

El juez encargado del caso, Anthony Ramos Cuevas, aprobó la moción de réplica presentada por los abogados de las demandadas tras la entrega de la documentación requerida. "La orden se dejó sin efecto. Sin embargo, advertimos que retenemos jurisdicción en el asunto hasta que se cumpla con la entrega de la información y documentos solicitados. Obra moción del demandante solicitando nueva fecha para informar", aseveró Cuevas en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Esta situación judicial se había motivado después de que las hermanas González llevaran a cabo transferencias por valor de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas del reguetonero a cuentas personales de cada una de ellas, sin autorización del artista.

El 28 de diciembre, Mireddys y Ayeicha González eran advertidas judicialmente de que podrían entrar en prisión por una cuestión de "desacato" si no entregaban los accesos digitales de las dos corporaciones del cantante antes del 31 de diciembre.

Hoy, Mireddys González ha roto su silencio en las redes sociales con una importante reflexión: "Quedé en el olvido". "Ha sido muy doloroso ver cómo han reducido mi aporte a unas notas de prensa especulativas y expresiones desafortunadas, por parte de un equipo legal que no me conoce", señaló Mireddys González. Y añadió: "Quedó en el olvido que detrás de una figura pública hay personas trabajando incansablemente, aportando desde diferentes frentes, a veces desde las sombras, para que una carrera salga adelante". González afirmó en el mismo comunicado que detrás del legado de Daddy Yankee está "su visión, tiempo y dedicación". Y también aclaró que sus contribuciones "no quitan talento y esfuerzo de quien fue el más grande del género urbano".