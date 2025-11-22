Prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha decretado prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre de 66 años a quien se considera supuesto responsable de la muerte de la cantante y actriz Encarnita Polo, el 14 de noviembre en una residencia de Ávila. Fuentes de la Fiscalía han confirmado este sábado a Efe que el auto de prisión fue acordado después de que en la tarde del viernes el acusado pasara a disposición judicial, una semana después de que se produjeran los hechos.

La actriz y cantante de 86 años falleció el pasado 14 de noviembre de 2025 en la residencia de mayores Decanos DomusVi, en Ávila. El presunto autor, que residía en la misma residencia, la estranguló hasta causarle la muerte. El acusado, que hasta el momento del crimen no había mostrado ningún signo de agresividad ni antecedentes violentos, fue ingresado inicialmente en una Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, debido a su estado mental. Esto impidió que pudiera declarar ante el juez inmediatamente.

Se desconoce en qué centro penitenciario será ingresado, ya que eso corresponde a Instituciones Penitenciarias. La investigación sigue adelante para esclarecer todos los detalles, y el caso ha tenido una gran repercusión mediática.