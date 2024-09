La ruptura de Alice Campello y Morata se gestó en la Eurocopa: la verdad de su divorcio

Fue a principios de agosto cuando Alice Campello y Álvaro Morata anunciaron oficialmente su separación tras semanas de rumores. Aunque no aclararon los motivos, la sombra de la infidelidad por parte del futbolista planeaba su relación, aunque la verdadera razón podría ser muy diferente. Según ha desvelado la periodista Alexia Rivas en el programa “Vamos a ver”, el día que el deportista celebraba junto a sus compañeros de la Selección su triunfo en la Eurocopa se produjo una fuerte discusión entre ellos en el campo de juego que detonó su ruptura.

Por lo visto, Morata quería celebrar sobre el césped su triunfo acompañado de toda tu familia, incluidos sus padres y hermanos, una reunión a la que Campello se habría opuesto, prefiriendo que solo fueran ella, sus hijos y otras dos amigas quienes bajaran al campo de fútbol para festejar la victoria.

La relación de Campello con la familia de Morata, según la periodista mencionada anteriormente, nunca fue buena. Rivas define a la influencer italiana como “autoritaria” y asegura que el futbolista vivía en una especie de “prisión” junto a ella, que limitaba su círculo de amigos.

Álvaro Morata y Alice Campello Gtres

Además, la periodista ha ofrecido nuevos detalles sobre el divorcio y asegura que ya “no hay marcha atrás” en su separación. Ya están preparando los documentos y todo apunta a que se oficializará de forma amistosa, teniendo en cuenta la generosidad del futbolista. “Están casados en gananciales y Álvaro le da a Alice lo que le corresponde y lo que quiera. Los dos abogados están trabajando juntos para que todo esté bien y Álvaro lo que quiere es que no le falte de nada”, señala Rivas.

Morata estaría dispuesto a ofrecer a su ex incluso más patrimonio del que le corresponde, todo con la intención de asegurar el bienestar de los cuatro hijos que tienen en común. En cambio, Rivas recalca que Morata no ha pedido nada a cambio, aunque legalmente también le correspondería parte del patrimonio que su ex ha amasado gracias al éxito de sus negocios. La italiana posee su propia marca de productos de belleza, MASQMAI, y se ha consolidado como una de las más relevantes en el sector.

Por otra parte, en su perfil de Instagram cuenta con más de 3 millones de seguidores, una cifra que la sitúa como una de las influencers más importantes de nuestro país y que la convierte en un reclamo para las marcas que busquen anunciarse en redes sociales.