Samantha Vallejo-Nágera habla así de claro de María José Campanario tras su cumbre VIP en Ambiciones

Jesulín de Ubrique ha hecho tanta piña con algunos compañeros de “MasterChef Celebrity” que decidió invitar a algunos de ellos a pasar un fin de semana inolvidable en Ambiciones, la célebre finca que tiene en Prado del Rey, en la provincia de Cádiz. Hasta allí viajaron Miguel Diosdado, Tania Llasera, Blanca Romero, Toñi Moreno, Palito Dominguín, Pepe Rodríguez, Álvaro Múñoz Escassi -que hizo las veces de cocinero-, María José Suárez, Jorge Sanz o Samantha Vallejo-Nágera, que acaba de revelar algunos detalles sobre esta cumbre VIP que ha dejado imágenes de lo más llamativas.

"Nos lo hemos pasado muy bien, ha sido muy divertido, mi hijo Roscón se lo ha pasado pipa. Imagínate, con Jesulín, No sabe quién le gusta más, si Jesulín o Escassi, ya no sabe con quién va", ha comentado la empresaria. Lo cierto es que no hay más que ver las imágenes en las que aparece su hijo para comprobar que también es uno más en la piña que han formado los concursantes de esta edición de “MasterChef Celebrity”, de la que Vallejo-Nágera dice que es “única”.

Además, la jurado del reality show culinario más famoso de la pequeña pantalla se ha sincerado sobre María José Campanario, de la que asegura que es "una súper ama de casa” que “hizo de todo”. En las fotografías publicadas en redes sociales, la odontóloga aparece de lo más unida a varias de las chicas de la edición, dejando claro que, aunque no participe en el talent, ya forma parte del equipo “MasterChef Celebrity”.

Samantha Vallejo-Nágera se muestra muy agradecida a Jesulín de Ubrique y María José Campanario, de quienes cuenta que “han sido supergenerosos”. La que fuera cuñada de Paulina Rubio presume de que “lo hemos pasado fenomenal” y recalca entusiasmada: “Hemos sido invitados a Ambiciones, he ido encantada y la verdad es que son un encanto”.

No hay nadie que ponga una sola queja sobre el papel de anfitriones que Jesulín de Ubrique y María José Campanario han jugado este fin de semana en Ambiciones, un fin de semana que, por cierto, nos ha permitido descubrir algunos rincones de la conocida finca que tantos titulares ha acaparado.