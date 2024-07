El secreto del espectacular cambio físico de Kalina de Bulgaria

La forma física de Kalina de Bulgaria acapara la atención en los últimos tiempos. Un cuerpo musculado, sin nada de grasa y en el que lleva trabajando duramente más de dos décadas. ¿Cuál es el secreto?: Una rutina de fuerza y su alimentación.

Detrás de este espectacular cambio físico están Carlos y Marcos Flórez. El primero, pionero del culturismo en España y encargado de entrenar a la hija de Simeón de Bulgaria cuando está en España. Marcos, su hijo, es además de entrenador personal de la princesa on line y preparador físico del equipo olímpico nacional de esgrima

Kalina comenzó a ejercitarse para solucionar los problemas que tenía en un hombro. La princesa realiza un trabajo de fuerza, es decir levantamiento de peso, que poco a poco le ha permitido no solo mejorar físicamente sino además aumentar el nivel de tolerancia. Pero, además, le da mucha importancia a los que Carlos y Marcos Florez llaman "entrenamiento invisible", es decir, descanso adecuado, comer bien y ser activo, según declararon a Vanitatis.

Kalina entrena todos los días y además tiene una buena predisposición genética, ya que es una mujer delgada. "Ella nunca ha estado pasado de peso, con lo cual no ha tenido que perder, pero le ha costado mucho ponerse fuerte y ha tenido que prestar mucha atención a la comida. Kalina tiene un estilo de vida sano, parece más una monja que una culturista, que es la imagen que tiene", afirman a esta publicación.

Para conseguir un cuerpo tan fibroso como el de la mujer de Kitín Muñoz hay que marcarse una rutina por grupos musculares. Es decir, un día se puede trabajar femoral y glúteos; otro, espala y bíceps; un tercer día, cuádriceps; el cuarto pecho, hombro y tríceps; y el quinto cardio y abdominales. Dejando un día de descanso en la semana.

También es importante llevar un plan de alimentación más estricto del habitual y sobre todo no beber alcohol. Además, la princesa "no come ni azúcar ni grasas, es decir, nada de bollos ni pasteles...".

Y un tercer aspecto fundamental para mantener un cuerpo en forma es la disciplina.