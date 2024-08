Patricia Pardo reprocha a Marcos García Montes su error en la defensa de Daniel Sancho

El día llegó y Daniel Sancho ya conoce cuál será su destino, tras ser declarado culpable de asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación del cadáver y de su documentación. Por ello es condenado a cadena perpetua y a indemnizar a la familia de Edwin Arrieta con 106.000 euros, como así se ha conocido este jueves 29 de agosto. Aunque se ha librado de la pena de muerte, su equipo de abogados, encabezado por Marcos García Montes, estimaban una pena de unos 8 años y que por su buena conducta en unos años estaría de regreso a España. El juez ha confiado en la premeditación que ellos negaban, lo que ha supuesto un revés. No se trata de una condena en firme, pues cabe recurrir en el plazo de un mes a una instancia superior en el Tribular de Apelaciones o después, como última opción si no ven sus pretensiones cumplidas, al Tribunal Supremo. Así lo harán.

Marcos García Montes Gtres

Ante este panorama, el letrado, con más de 11.200 casos ganados en su historial, se ha presentado ante las cámaras del programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco, para ser entrevistado por Patricia Pardo. Ahí dejó claro su próximo movimiento: “seguimos pensando que la línea de defensa está muy bien argumentada y es motivo de un recurso que haremos inmediatamente”, aseguraba el abogado, para después subrayar tener “la conciencia muy tranquila”. De hecho, quiso recalcar que su trabajo ha sido impecable, algo que incluso le habría señalado el propio presidente del tribunal tailandés: “Los elementos de la defensa se han ejercido magníficamente bien. No lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente del tribunal (…) Todo el mundo tenemos derecho a la defensa y nosotros lo hemos hecho bien”.

Gracias a la colaboración que prestó Daniel Sancho después de ser descubierto por las autoridades y la disposición a ayudar con el primer abogado tailandés, su condena no ha sido a pena de muerte. Pero Marcos García Montes desea recurrir la sentencia al considerar que se ha dado por sentado algo con lo que no están conformes, con la esperanza de restar años a la perpetua: “Nosotros seguimos pensando que no ha habido premeditación y no está basado en especulaciones. Nos hemos estudiado el Código Penal y no estamos de acuerdo. En base a una serie de argumentos podremos contradecir cuando sepamos qué dice la sentencia”.

La presentadora ha querido ser clara a la hora de plantear una pregunta que encerraba una crítica: “Entiendo que consideres que la estrategia de defensa ha sido la correcta, pero lo habéis basado en desvirtuar y empañar la primera confesión de Daniel, que fue lo que le ha salvado la vida. Llegados a este punto, ¿no hubieses obrado de otra manera?”. La tensión entre Patricia Pardo y García Montes era evidente y él se defendía: “Hemos hecho una defensa jurídica absolutamente honrada y con los parámetros de los Derechos Humanos”. Ella insistió para ver si su entrevistado reconocía que su estrategia quizá no ha sido la más acertada: “Varios abogados tailandeses os recomendaros seguir otra estrategia y os dijeron que era temerario llevar esa vía basada en fallos técnicos. Te lo desaconsejaron. ¿De verdad sigues pensando que esa estrategia fue la mejor?”, insistía. “Los consejos te los da la ley y lo demás son opiniones, pero yo por opiniones no trabajo. Confiamos en la justicia tailandesa y en el Tribunal de Apelaciones”, se zafaba.

Al ver que Patricia Pardo continuaba poniendo en duda su línea de defensa de Daniel Sancho, finalmente ha terminado estallando: “Querida Patricia, yo siempre daré la cara porque tengo la conciencia muy tranquila, hemos trabajado muchas horas, muchas horas el año pasado y me sé el Código Penal y Procesal de arriba abajo”, se despedía finalmente el letrado, aunque agradeciendo que las preguntas que le han realizado y que le hayan dado voz para dar sus explicaciones en público. “Te doy las gracias de corazón”, respondía ella.