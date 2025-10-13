Videollamada
Sheila Devil: "Soy Dios y vengo del futuro"
La situación de la hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas sigue preocupando a sus seres queridos por sus controvertidos movimientos y confesiones
Máxima preocupación por el estado mental deSheila Devil, hija de Camilo Sesto. Sus mensajes tienen en vilo a su madre y asombran al resto de su entorno, de aquellos que la conocemos cuando aún respondía al nombre de Camilo o Camilín.
Hace unos días, mi móvil suena a las doce de la noche. Es una videollamada y al otro lado del teléfono aparece la cara de Sheila. “¿quién eres?”, me pregunta. “Es que tengo aquí tu número y no te identifico”. Le aclaro que fui amigo de su padre y le digo, con cariño, que debería cambiar de vida y tomarse las cosas más en serio. A su lado, uno de esos amigos que tan poco gustan a su progenitora. El aspecto que puedo vislumbrar del salón de su casa dista mucho de parecer limpio y ordenado. Lleva puesta una peluca roja y viste con prendas femeninas.
Sheila tiene ganas de hablar y me cuenta que se lo está pasando bien. La sorpresa llega enseguida: “¿Sabes?, soy Dios y vengo del futuro. No te rías, es verdad”. No puedo reprimirme, pero al ver que se molesta cambio el chip y le reitero mis deseos de que se encuentre bien. Pero no hace caso y elude la cuestión. Me cuesta dirigirme a ella en femenino, porque la conozco desde su infancia…
Días después me entero de que está muy enfadada con su amiga de la niñez, Carmen Morales, hija de Rocío Dúrcal, con la que jugaba de pequeños. A Carmen no se le ocurrió otra cosa que referirse a Sheila en masculino: “Él está mal, hay que respetarle porque está enfermito”. Alguien debió contarle esto a la hija de Camilo Sesto y le sentó muy mal. Ya me ocurrió en otra ocasión en la que estuve dialogando con ella y utilice el masculino casi inconscientemente, y también se enfadó conmigo. Me echó una bronca tremenda. Y dio por acabada la charla.
