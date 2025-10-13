Sheila Devil: "Soy Dios y vengo del futuro"

Máxima preocupación por el estado mental deSheila Devil, hija de Camilo Sesto. Sus mensajes tienen en vilo a su madre y asombran al resto de su entorno, de aquellos que la conocemos cuando aún respondía al nombre de Camilo o Camilín.



Hace unos días, mi móvil suena a las doce de la noche. Es una videollamada y al otro lado del teléfono aparece la cara de Sheila. “¿quién eres?”, me pregunta. “Es que tengo aquí tu número y no te identifico”. Le aclaro que fui amigo de su padre y le digo, con cariño, que debería cambiar de vida y tomarse las cosas más en serio. A su lado, uno de esos amigos que tan poco gustan a su progenitora. El aspecto que puedo vislumbrar del salón de su casa dista mucho de parecer limpio y ordenado. Lleva puesta una peluca roja y viste con prendas femeninas.



Sheila tiene ganas de hablar y me cuenta que se lo está pasando bien. La sorpresa llega enseguida: “¿Sabes?, soy Dios y vengo del futuro. No te rías, es verdad”. No puedo reprimirme, pero al ver que se molesta cambio el chip y le reitero mis deseos de que se encuentre bien. Pero no hace caso y elude la cuestión. Me cuesta dirigirme a ella en femenino, porque la conozco desde su infancia…

Shaila Dúrcal y Carmen Morales Gtres



Días después me entero de que está muy enfadada con su amiga de la niñez, Carmen Morales, hija de Rocío Dúrcal, con la que jugaba de pequeños. A Carmen no se le ocurrió otra cosa que referirse a Sheila en masculino: “Él está mal, hay que respetarle porque está enfermito”. Alguien debió contarle esto a la hija de Camilo Sesto y le sentó muy mal. Ya me ocurrió en otra ocasión en la que estuve dialogando con ella y utilice el masculino casi inconscientemente, y también se enfadó conmigo. Me echó una bronca tremenda. Y dio por acabada la charla.