Simone Biles, la gimnasta imbatible de los Juegos Olímpicos: un icono deportivo, para las mujeres y una bandera que reivindica la salud mental

Simone Biles ha vuelto a las pistas, y de qué manera: lidera la calificación en dos ejercicios y en el concurso general por equipos. Faltan por competir otras potencias, como Japón, Brasil o la local Francia. Ahora, Biles disputará la prueba por equipos con su país y también realizará la prueba individual, lo que le permite optar al podio en el concurso general, en salto, en barra de equilibrios, en suelo y en asimétricas. Actualmente es una de las protagonistas indiscutibles de los Juegos Olímpicos, no solo por su destreza, sino por haberse consolidado como referente en muchos sectores.

“He ganado 25 medallas en Mundiales, siete en Juegos Olímpicos, y soy una superviviente de abuso sexual”

La gimnasta se presentó así en 2021 ante un comité del Senado estadounidense que investigaba el supuesto mal manejo del FBI en el mayor escándalo deportivo del siglo: el caso del depredador sexual Larry Nassar. Biles, de 24 años, y otras tres atletas de élite, también supervivientes de los abusos del exmédico del equipo de gimnasia femenino de EE UU.

Simone Biles POOL REUTERS

Junto a sus compañeras, Biles exigió que fuesen procesados los agentes involucrados en la investigación por no haber actuado antes contra Nassar. "Nos han defraudado y nos deben explicaciones. Un sistema entero permitió y perpetró” dijo Biles. "Echo la culpa a Larry Nassar y también echo la culpa a todo el sistema que permitió y perpetró ese abuso. USA Gymnastics y el Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense sabían que estaba sufriendo abusos por parte del médico oficial del equipo” aseguró.

Una "voz para la que no la tienen"

"Qué el privilegio no te nuble la empatía": esta frase fue pronunciada por Ida María en redes sociales y fue un fenómeno viral en 2018, del que la deportista, se ha hecho una abanderada. Llegó a abandonar Nike para firmar con la marca Athleta, centrada esta en las mujeres. "Sentí que no se trataba solo de mis logros, es lo que representaba y cómo me iban a ayudar a usar mi voz y también a ser una voz para las mujeres y las niñas", declaró. "Siento que también me apoyan, no solo como deportista, sino como mujer fuera del gimnasio y con el cambio que quiero crear, que es muy refrescante", agregó sobre su nuevo patrocinador.

Además, es una activista de Blacks Lives Matter a la defensa de los derechos LGTBI+. Por supuesto también contra el machismo. "Si puedo ayudar a la gente y ser una voz para los que no la tienen, ahí estaré siempre", señaló a la revista Elle en 2022.

Una retirada que apeló a no mirar hacia otro lado

El ámbito deportivo tiene una palabra tabú: abandonar. Eso es lo que se atrevió a hacer Biles en los Juegos de Tokio de 2020 —celebrados en 2021 debido a la pandemia—. Pese a que llegó como la favorita indiscutible, la gimnasta dijo 'hasta aquí' y se retiró de cinco finales para las que se presentaba. ¿Las razones? Bloqueo. Ansiedad. Presión. Todo lo que parece estar prohibido para un deportista de élite y que ella volvió a desafiar.

"Está bien no sentirse bien", un término que servía de sobremesa para los clichés más edulcorados de la autoayuda, que a su vez impedían la aplicación de este, y ella (volvió) a predicar con el ejemplo: "Cada vez que te encuentras en una situación de mucho estrés, te asustas un poco", dijo Biles a los periodistas. "Tengo que concentrarme en mi salud mental y no poner en peligro mi bienestar", añadió. Su decisión fue debatida, defendida, masticada y analizada y sin dudas puso en foco la crisis global de la salud mental.

Biles, con 27 años, se ha convertido en la voz silenciosa de las causas perdidas, la que acapara atención sin buscarlo, en el símbolo de la fortaleza más vulnerable y, en unos días, puede que en la mejor gimnasta del mundo.