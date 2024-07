Sofía Cristo confirma las sospechas: tiene una "muy buena amiga" que le da "mucho amor"

Sofía Cristo está atravesando por unos meses muy complicados. A raíz de que Ángel Cristo Jr. se sentase en un plató de televisión a finales de 2023 para hablar de su familia, la DJ y Bárbara Rey está viviendo sus horas más bajas y han decidido tomar cartas en el asunto contra el exsuperviviente. De hecho, la vedette ha demandado a su hijo y la justicia será la encargada de resolver este cisma familiar.

En mitad de esta batalla, parece ser que Sofía Cristo ha encontrado un motivo por el que sonreír. Después de días de rumores, la colaboradora de "Espejo Público" ha confirmado en su programa que estaría conociendo a alguien y que está ilusionada de nuevo, a pesar de definirse como soltera. A su manera, la DJ ha desvelado que hay algo con "muy buena amiga" que le da "mucho amor". Aunque de momento ha asegurado que no es una relación seria y que está abierta al amor, sí hay una persona especial en su vida en estos momentos.

Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo Gtres

Sobre los datos que se han arrojado de esta chica, se sabe que es una joven de 28 años diseñadora gráfica y bailarina, aunque Sofía Cristo no ha querido confirmar ni desmentir esta información, reservando al máximo su privacidad y la de esta amiga especial.

En pie de guerra contra Ángel Cristo Jr.

"Perdonaré a mi hermano cuando esté muerto como mi padre. No quiero saber nada de él, absolutamente nada de él. No quiero verlo, no quiero saber nada de ellos, los quiero muy lejos. No quiero saber nada de él ni hablar de él, pero podría hacerlo", declaró Sofía Cristo, entre lágrimas, en "Espejo Público" tras la última exclusiva de Ángel Cristo Jr. cargando contra su familia el pasado 26 de junio. El conflicto ha llegado a un punto de no retorno y sus diferencias son irreconciliables. Esta noche, el hijo mayor de Bárbara Rey se sienta en "¡De viernes!" para enfrentarse a Arantxa del Sol, una de sus enemigas. Aunque el motivo por el que acude al plató de Telecinco es para enfrentarse cara a cara con la mujer de Finito de Córdoba, no sería de extrañar que volviera a pronunciarse sobre Bárbara Rey y Sofía Cristo tras la demanda de su madre.