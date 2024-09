Sofía Cristo reniega de su hermano, Ángel Cristo, y revela que en el pasado quiso denunciarle

Sofía Cristo no quiere saber nada de su hermano, tras su última entrevista concedida a "De Viernes", en la que aseguró que él era el autor de las controvertidas fotos de su madre, Bárbara Rey, con el Rey Don Juan Carlos. Y de asegurar que esas imágenes formaban parte de un chantaje. "Siento vergüenza porque esta situación se haya dado, no me gusta que se haya expuesto todo esto, que el Rey haya tenido que exponerse a todo esto, pero hay que contar la verdad", ha asegurado la DJ en "Espejo Público".

"Lo que comente él o diga él es su problema y lo tendrá que demostrar en los tribunales que todo está en manos de las abogadas", ha destacado sobre el testimonio de Ángel Cristo Jr. Además, ha asegurado que por recomendación de sus abogadas y de su psicóloga, debe mantenerse al margen.

Ángel Cristo De viernes

No obstante, ha revelado que su madre tiene el corazón roto porque ellas conocen la verdad y que no están dispuestas a contarla de momento. "No lo hago por circunstancias pero igual lo hago en algún momento. Mi verdad es la única verdad. No quiero hablar mucho porque no quiero darle más programas. Quiero ir paso a paso y el momento llegara cuando tenga que llevar. Me quiero centrar en mi trabajo, mi madre, mis amigos y mi carrera" y añadió que ha emprendido acciones legales.

"No quiero saber nada de lo que dice ni a favor ni en contra. No le considero ahora mismo ni mi hermano. Quiero centrarme en mí y hablar lo mínimo posible de este tema. Quiero ir a mi trabajo, a mi programa pero dejar a las abogadas hacer su trabajo. Yo tengo un carácter fuerte y a veces se me va" ha añadido, no si antes reconocer que no se arrepentía de haber deseado la cárcel para su hermano. "No yo me arrepiento de mis formas, a veces soy muy dura pero no del contenido porque son cosas que yo siento", afirmó.

Sofía Cristo reacciona sin paliativos a la entrevista de su hermano Ángel Europa Press

He intentado tomar acciones legales por cosas ocurridas en el pasado pero no he podido porque estaban prescritas y me da miedo hablar de ciertas cosas porque tengo miedo. Aunque no os pongáis en mi piel, llevo con esto toda la vida. Yo siempre he estado en medio de todo y no merezco estar en medio aunque lo haré siempre por defender a mi madre pero es muy duro. Tú quieres hacer tu vida y no me merezco tener que estar en medio de muchas situaciones. ¿Cuánto vamos a tener que seguir sufriendo?", concluyó en el programa que presenta Susanna Griso.