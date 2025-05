El sorprendente nuevo retoque estético de Carmen Lomana: "Quisiera tener el pecho plano"

Carmen Lomana es uno de los iconos de estilo y elegancia más representativos de nuestro país. Pese a la rumorología popular que siempre ha circulado sobre sus supuestas cirugías estéticas, ella misma ha explicado en varias ocasiones que jamás ha pasado por quirófano para mejorar algún aspecto de su imagen. Su impecable aspecto es fruto de un estilo de vida saludable, buena genética y, sí, una serie de cuidados estéticos que no son, ni de lejos, tan invasivos como una cirugía.

“Un 'lifting' como Dios manda no me lo he hecho nunca. Estoy harta de que me acusen todo el día de estar en quirófano”, comentó recientemente, asegurando que se sometió a su primer tratamiento médico-estético habiendo superado el medio siglo de vida.

A la socialité le gusta cuidarse y verse bien, y para ello ha vuelto a recurrir a la Clínica Diego de León, su centro estético de referencia, para someterse a un nuevo retoque. “He engordado dos kilos y se ha puesto uno en cada ‘juanita’”, comienza quejándose Carmen Lomana, señalando a su pecho. “Un kilo y otro kilo”, recalca.

Para gustos, colores, y aunque la tendencia al pecho grande marcó una época en la historia de la cirugía estética, Lomana considera que menos es más y que en la discreción se encuentra la clave de la elegancia. “Yo querría ser plana”, dice a su doctor, que se queda de piedra al escucharla.

Aunque de momento no han ofrecido muchas pistas sobre el tipo de tratamiento al que se someterá Carmen Lomana para corregir esta parte de su aspecto con la que no está muy conforme, desde la Clínica Diego de León sí han confirmado que se trata de un proceso conocido como “Summer Glow Up”.

Aunque se trata de un término muy general, su nombre parece hacer referencia a un conjunto de tratamientos estéticos o de autocuidado para mejorar la apariencia antes del verano.

A sabiendas de que Lomana no es muy amiga de las cirugías, algunos de los tratamientos estéticos no invasivos más demandados por las mujeres para mejorar su pecho de cara al verano incluyen la radiofrecuencia, la mesoterapia, la luz pulsada o los peelings químicos. Todos estos procesos están más indicados para embellecer el aspecto del escote y no tanto para reducir el tamaño del pecho, aunque todos ayudan a reafirmar la zona para que, en general, visualmente se obtenga una mayor armonía.