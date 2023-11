Kiosco: Amaia Salamanca, Ana Obregón y Victoria Federica, protagonistas de las revistas del corazón

Isabel Preysler, estrella de la Navidad y también de la portada de esta semana de la revista ¡Hola! La socialité es la protagonista de un especial de Disney+ que se estrena el 5 de diciembre.

Shakira, de los Latin Grammy a ganar su batalla judicial con Hacienda, por sus hijos. La cantante, que ha llegado a una acuerdo con la fiscalía para eludir la cárcel, cierra un capítulo de su vida.

En Semana, la protagonista es Ana Obregón que prepara ilusionada su primera navidad con la pequeña Ana Sandra. Pero no es la única protagonista del nuevo número. El pasado 5 de septiembre fallecía María Teresa Campos a los 82 años, una triste noticia que no solo dejó rotas a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, también a su grupo de amigas. Pero hay una en especial que sigue intentando recuperarse de la ausencia de la periodista. Esa es Mely Camacho, que ha elegido por la publicación para destrozar a Bigote Arrocet: "Edmundo era cruel con ella".

Además, la revista publica las imágenes que confirman la relación de Fernando Alonso y Melissa Jiménez.

La crisis desatada por las fotos del príncipe Federico de Dinamarca junto a la mexicana Genoveva Casanova sitúan a su esposa, la princesa Mary, en una grave disyuntiva. Donaldson se plantea ahora su futuro junto a su esposo, con el que lleva 20 años casada y con el que tiene cuatro hijos en común.

Mientras la revista ¡Hola! confirma que Rosauro Varo y Amaia Salamanca siguen juntos, la revista Lecturas lleva a portada la separación de la pareja. Esta publicación asegura que existen fotos que confirman la relación del empresario con una amiga. Varo y Salamanca, que llevan trece años juntos, han logrado ser una pareja discreta y ajena a la prensa. De los sorpresivos inicios de su relación hasta formar una familia con tres hijos en común.

Victoria Federicano es una mujer a la que le guste airear su vida privada, y aún así tampoco hace ningún esfuerzo por esconderla. Diez Minutos publica este miércoles las imágenes de su encuentro con un guapo acompañante en la noche madrileña. La hija de la Infanta Elena acudió el pasado 15 de noviembre a la prestigiosa fiesta "Women of the Year" de la revista Harper's Bazaar, donde deslumbró con un llamativo vestido "total black", como indicaba la etiqueta, pero tras hacer acto de presencia, Victoria se despidió de los organizadores y se 'escabulló' entre la oscuridad de la noche de la capital.