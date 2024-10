Los tabúes de Malú: sus hermanos secretos y su nuevo amor

Malúsiempre ha sido una mujer hermética en cuanto a la prensa, optando por mantener las aventuras de su corazón alejadas del público. Eso sí, el interés siempre es creciente y a veces es difícil ocultar según qué parcelas de su vida al mundo. Menos aun cuando está de promoción y trata de acercar su nueva música a sus fieles, que le hace exponerse a entrevistas como la que le lleva este lunes de nuevo a ‘El Hormiguero’. La cantante promociona su próximo disco con un dúo con Prince Royce en el programa de Antena 3, donde siempre suelen colarse píldoras sobre la intimidad de sus invitados. Sin embargo, creemos que hay cuestiones que esta noche no se pondrán sobre la mesa de debate y no saldrán en la conversación. Por ejemplo, no se dirá nada sobre el nuevo amor que estaría haciendo nido ahora en su corazón, así como el conflicto que le mantiene enfrentada a dos de sus hermanos.

Malú y su look en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

La familia de Malú tiene nombre propio, pues viene de una saga de artistas que han hecho historia en la música. Su padre es Pepe de Lucía, hermano del mítico Paco de Lucía, con el que ha trabajado mucho sobre los escenarios componiendo éxitos para los grandes del flamenco. Su padre ha ganado dos Grammy, mientras que su madre, Pepi Benítez, probó suerte en la música en la década de los 70 con el grupo ‘Arena Caliente’ al más puro estilo ‘Las Grecas’, que incluso estuvo cerca de ir a Eurovisión en 1974 para tratar de vencer a ABBA, que ese año se llevó el micrófono de cristal a Suecia. Fruto de este matrimonio llegaron sus dos hijos, Pepe que trabaja también en la música y Malú, de sobrada presencia sobre los escenarios. Pero hay dos hermanos más que no aparecen en el libro familiar, pues nacieron fuera del matrimonio.

A la vez que nació el hermano mayor de Malú, a finales de los años 70, llegó al mundo también Mario Sánchez Dafauce, fruto de una relación extraconyugal. Esto dinamitó el matrimonio cuando se desveló el engaño. Tiempo después, el padre de la cantante rehízo su vida en brazos de una mujer 30 años más joven, Lucía Limón, que tuvo un niño en 2004. Mientras que su hermano mayor, José, forma parte de su banda al tener buenas dotes con la guitarra, lo cierto es que no tiene trato estrecho con sus otros dos hermanos, como así asegura el experto en flamenco Manuel Román. No hay constancia pública de su relación con su hermano ilegítimo, el mayor, que es ahora profesor de Derecho, mientras que del pequeño no hay datos.

Pepe de Lucía y Malú Gtres

Pero hay algo más sobre lo que Malú no hará mención en su paso por ‘El Hormiguero’. No se hará mención sobre Ángel Fernández ‘El Turco’, ese apuesto joven con el que apareció en el kiosco rosa en actitud cariñosa y que ha sido señalado como su nueva ilusión, después de su ruptura con Albert Rivera. Productor musical, trabaja con la cantante y se les ha visto compartir ocio muy acaramelados. Sobre él se le preguntó a la cantante hace tan solo unos días, el jueves pasado, y su rostro lo decía todo. Sonrisa de oreja a oreja, mirada picarona y un contundente “estoy feliz” como única respuesta en formato palabra. Parece que ha encontrado la estabilidad que ansiaba después de final de su romance con el político con el que se ha convertido en madre. Su hija ahora es su prioridad, por la que bebe los mares. Seguramente alguna que otra mención haga sobre ella a Pablo Motos y es que, aunque no le guste abrir su intimidad al público, hay cuestiones difíciles de mantener alejadas cuando a ella misma le hace mucha ilusión contar anécdotas de sus ocurrencias.