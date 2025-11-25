Tamara y el motivo por el que sigue compartiendo casa con su exmarido dos años después

La vida da muchas vueltas y el amor tiene muchas formas de reformularnos los planes de vida. Esto bien lo sabe Tamara, quien ha puesto fin a su matrimonio con Daniel Roque. Una decisión meditada que tomaron de mutuo acuerdo hace ahora dos años, en la que pesó por encima de todo el respeto y el cariño que sienten por sus hijos. Por ellos han tomado decisiones complicadas y han aguantado quizá más de lo deseado, pero no se arrepienten si con ello les hacen felices. Pero ha llamado mucho la atención la última confesión de la artista, que ha reconocido que aún vive bajo el mismo techo que su exmarido. Siguen compartiendo casa.

La cantante ha logrado mantener los detalles de su ruptura matrimonial alejado del interés del público. Es más, dio a conocer su soltería en marzo, cuando ya llevaba más de un año separada de su ya exmarido y padre de sus hijos. Atesoró como un secreto lo que pasaba en su vida personal, pero ahora, durante su última aparición pública, ha querido sincerarse. Lo hace desvelando su situación, que pasa por compartir aún convivencia con el hombre con el que formó equipo y familia durante dos décadas de amor. Incluso tienen planes de pasar las navidades juntos, dando normalidad a su curiosa estampa.

Las confesiones de Tamara sobre su divorcio de Daniel Roque

La cantante acudió este lunes a la presentación del documental ‘Lo que nadie quiere ver’, dirigido por Richard Gere y su esposa Alejandra. Aquí se enfrentó a las preguntas de los reporteros sobre su vida, entrando encantada en detalles que hasta ahora había preferido mantener alejados del foco. Tamara ya ha asumido que su relación amorosa con su marido se acabó hace ya dos años atrás, aunque siempre formarán equipo como padres. Es por eso que han remado a favor para cumplir sus objetivos, impidiendo que sus diferencias les haga fracasar en tan importante tarea.

Tamara Valcárcel y Daniel Roque Gtres

Pero también como compañeros de piso, pues aún viven bajo el mismo techo. El exmatrimonio continúa compartiendo rutina, a pesar de haber tomado caminos sentimentales por separado hace dos años. A ella no le extraña esta situación: “Él está en casa con los niños, pero vamos a pasar las navidades juntos. Son 21 años viviendo con una persona. El amor no se acaba, el amor se transforma. Que no le ame como persona, pero lo quiero como el padre de mis hijos, tenemos cuatro niños. Las cosas hay que hacerlas bien. Hace dos años que estoy separada, pero lo conté cuando consideraba oportuno y cuando se lo dijimos a los niños. Se habló mucho en casa”, aclara su situación familiar, con un exmarido con el que se lleva muy bien, a pesar de los problemas que les separó en lo romántico.