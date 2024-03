Terelu Campos comparte fotos inéditas por el cumpleaños de su hija, Alejandra Rubio

Este 24 de marzo, la colaboradora de "Fiesta", Alejandra Rubio, cumple 24 años. Y lo hace protagonizando uno de los romances más sonados de las últimas semana, junto al hijo de Mar Flores, Carlo Costanzia. En un día tan señalado, su madre, Terelu Campos ha abierto el álbum familiar para publicar en su perfil de Instagram algunas imágenes inéditas de ella.

Alejandra Rubio es fruto del matrimonio de Terelu con el empresario Alejandro Rubio. La primera en felicitarla públicamente ha sido su madre. "¡Felicidades al amor de mi vida que hoy cumple 24 años! ¡Qué orgullosa estoy de ti! ¡Sé feliz y no olvides que yo siempre estaré aquí para ti! ¡Te amo! ¡Imposible elegir una sola foto!", escribe la hermana de Carmen Borrego junto a varias imágenes que no habían sido publicadas hasta ahora. En ellas, Terelu no solo deja constancia de lo orgullosa y unida que está a su hija, sino también cuánto ha crecido.

Madre e hija han mostrado siempre una conexión muy especial, sobre todo en los últimos tiempos cuando tuvieron que vivir uno de los momentos más difíciles de su vida: el fallecimiento de María Teresa Campos. Mientras su madre y su tía no tenían fuerzas para regresar al trabajo, Alejandra Rubio dio un paso al frente y representó a la familia en los platós de televisión.

El año pasado, la hija de María Teresa Campos quiso destacar la gran fortaleza que tiene la joven y le deseaba que la vida le devolviera todo aquello que se merece. "¡Eres el amor de mi vida! Mi motor cuando flaqueo, mi preocupación cuando sufres y no puedo evitarte el sufrimiento, lo mejor que he hecho en mi vida. ¡Feliz cumpleaños mi amor! Qué la vida te dé todo lo que te mereces. ¡Eres fuerte y libre! Y quiero pensar que yo he contribuido, educándote en eso y ser una buena persona. ¡Te quiero infinito!", escribía.