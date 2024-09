Topacio Fresh: «Agradezco a todas mis Vírgenes la vida tan bonita que tengo»

El día que empezó a construir su verdadera identidad, eligió el nombre de telenovela con el que se burlaban en el colegio. Antes y después de aquel acto de resiliencia, la biografía de Topacio Fresh (Rosario, Argentina, 1973) ha sido una constante superación de retos hasta abrazar la vida que merece. Y en eso sigue. Cantante, actriz, bailarina y sobre, todo galerista y gestora cultural, en las últimas semanas está entregada a la experiencia de «Masterchef Celebrity» con la autenticidad y mimo con la que afronta lo que emprende. Y todo ello, pese a un pequeño contratiempo de salud: «El problema lo tengo en la espalda con unas hernias, que me está dejando un poco floja. Aunque mi principal fortaleza es que soy muy mandada. Puedo hacer lo que me pidan. No le tengo miedo a cocinar animales vivos, centollos, a pelar una gamba o a tocar los fuegos».

Aterriza en «Masterchef Celebrity» tras pasar por otros formatos culinarios. ¿Es alumna aventajada o aquí hay nivel Maribel?

Soy alumna aventajada porque he tenido que cocinar toda mi vida. Le cocino a mi marido, a mi perro, a mis amigos en verano… Estoy muy a gusto y espero darlo todo en el mejor programa de la televisión.

De los concursantes que quedan, ¿con cuál ha hecho mejores migas y con cuál echa humo?

Este tándem que ha surgido entre Inés Hernand y Cristina Cifuentes me cae de maravilla. A las dos las quiero en mi vida. El malo es Pelayo, pero es un malo bonito.

Por amor al arte, dejó su Argentina natal para venir a España. Antes de ser galerista, fue gogó y formó parte de Fangoria, junto a Alaska y Mario. ¿Qué le enseñaron esos amigos?

Encontrarme con Alaska y Mario, con el grupo Fangoria, fue una suerte. Me enseñaron lo que eran las rutinas, el trabajo, fueron mi familia elegida y como mis padrinos, los que me abrieron muchas puertas y hoy siguen formando parte de mi familia. Doy gracias a la vida por cruzármelos en mi camino.

Se reconoce una superviviente. ¿Ha necesitado salvavidas, y si es así, cómo se llaman?

Soy una superviviente de la vida y no sé si es un salvavidas, pero lo mejor de mi vida es haberme encontrado con Israel, mi marido, que llevamos 18 años juntos. Me gusta vivir mi vida junto a él y es mi compañero, mi mejor amigo, mi amante y mi todo. Y también mi perro Pitito.

Mientras cocinaba con María León, ha confesado cómo su padre la apoyó en su transición de género. ¿Cómo valora ese momento y los que vinieron después al lado de su familia?

Mi madre y mi padre, mi familia, siempre estuvieron a mi lado, pero tenían diferencias a nivel cultural y no tenían herramientas para poder afrontar lo que me estaba sucediendo. Pero el amor siempre estuvo intacto. Siempre comento que mi madre me acompañó a esta operación, pero al abrir los ojos al que tenía cogido de mi mano era mi padre. Hoy que ya no están conmigo me quedo con lo bueno.

Desde 2008 tiene su propia galería, La Fresh Gallery, en Madrid, y también trabaja en el comisariado cultural. ¿En qué consiste su labor?

Soy gestora cultural, hago comisariados en galerías de arte y soy la directora de La Fresh Gallery, pero también hago comisariados externos. Estuve colaborando con el Museo Guggenheim y he dado una charla en el Museo del Prado. Básicamente hago gestión, comisariados y escribo textos de artes muy bonitos.

Su gran amigo Pedro Almodóvar acaba de cumplir 75 años, le han dado el Premio Donostia a las pocas semanas de recibir el León de Oro. ¿Qué nos puede contar del manchego?

Tengo la suerte de haber sido la galerista de Pedro Almodóvar en su primera exposición de fotografías, de bodegones, en La Fresh Gallery, y fue muy fácil trabajar con él. De Pedro solo puedo decir que es un genio, que éste es su año y que este salto de hacer una película en inglés ya lo encuentra maduro y con mucha carrera.

Como una de las 50 mujeres más influyentes del colectivo LGTBIQ+, ¿dónde se centran ahora sus objetivos y preocupaciones?

Colaboro con la infancia y la adolescencia trans, con la Fundación Eddy y la Fundación 26 de Diciembre. La preocupación es cuando te quieren arrebatar derechos o sientes que, por algunos acontecimientos, estamos frente a situaciones vulnerables. Ni un paso atrás con respecto a las leyes que hemos conseguido en España.

Se define como «muy esotérica». ¿Qué respuestas busca?

Soy esotérica respecto a los santos. Lo he heredado de mi madre y un poco de América, la mami de Olvido, todo un personaje. Soy devota de Santa Rita, de San Cayetano, de San Lázaro, de la Virgen de Guadalupe… Siempre les estoy encendiendo velitas, les pido favores y agradezco a todas mis Vírgenes la vida tan bonita que tengo.

Si su vida fuera una obra de arte, ¿cuál la retrata más fielmente?

«El jardín de las delicias», de El Bosco, por el surrealismo, por el cielo y el infierno, por el colorido, por la vida y la muerte.