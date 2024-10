El último intento de Carmen Borrego de hacerse millonaria y olvidarse de la tele

Las Campos dicen estar cansadas de sentarse una y otra vez en los platós de televisión a airear los trapos sucios de su familia, pero al final de cada semana no faltan a su cita en “¡De viernes!”. Mañana será Carmen Borrego la que por fin protagonice un esperado cara a cara con su hijo, José María Almoguera, cuya relación no pasa por su mejor momento desde hace meses. No es plato de buen gusto para ella vender sus miserias ante miles de espectadores, pero no le queda otra. De momento, no tiene otro modo de vida y parece imposible recuperar su puesto como reputada directora detrás de las cámaras.

En un intento desesperado de hacer dinero fácil para poder alejarse definitivamente de la pequeña pantalla, Carmen Borrego ha tentado la suerte con un número de lotería de la ONCE, un boleto con el que podría llegar a ganar hasta 6 millones de euros, una suculenta cifra con la que pondría fin a muchos de sus problemas.

Pero de momento a Borrego le toca seguir lidiando con la presión mediática que ella misma genera, y algunos días lo hace mejor que otros. Este jueves 10 de octubre no ha soportado la insistencia de los reporteros y con unas malas formas que no le caracterizan ha espetado: “¡De verdad, dejarme tranquilita ya eh! ¡Dejarme tranquila! ¡De verdad! ¡No puedo más! Mira que soy amable siempre con vosotros pero es que ya no puedo más! ¿Te parece poco estar toda la mañana persiguiendo a una persona?". "Es que no quiero hablar, dejarme un rato que no tengo nada que decir, ¡nada que decir! ¡Déjame en paz!”. Nada que decir si no es con un cheque por delante, claro.

Carmen Borrego 'tienta a la suerte' ante su esperado cara a cara con su hijo en un plató Europa Press

Es posible que su enfado obedezca a la polémica que se ha formado a raíz de su última intervención en “¡De viernes!”. Borrego entró por teléfono en pleno directo en un tono bastante más bélico que el conciliador que su hijo empleó a lo largo de toda la entrevista, actitud por la que fue muy criticada.

Además, hay quien dice que iba algo “perjudicada”. Lydia Lozano ha manifestado en “NQF” que le consta que ella y su marido habían tomado dos botellas de vino mientras cenaban, lo que explicaría el tono de Borrego. Unas acusaciones de las que ella ha tenido que defenderse: “Había salido a cenar, ni after ni nada, estaba en mi cama, pero llevaba un día tremendo”.