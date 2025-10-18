Brigitte Macron prepara su vida fuera del Elíseo: "Tuve una vida antes, tendré una vida después"

Una de las caras más desconocidas de Brigitte Macron es su labor como presidenta de la asociación LIVE (Instituto de Vocaciones para el Empleo), centrada en la formación, inclusión social y reinserción laboral de adultos que abandonaron los estudios o se encuentran en situación de desempleo prolongado.

Fundado en 2019, el LIVE tiene como objetivo ayudar a adultos mayores de 25 años a recuperar confianza, obtener competencias clave y reincorporarse al mercado laboral. La iniciativa, respaldada por el grupo LVMH, ofrece programas de alfabetización, cursos de literatura, oratoria, cultura general y desarrollo profesional, con un enfoque de acompañamiento personalizado.

French President Emmanuel Macron delivers a speech at the British Museum CARLOS JASSO / POOL Agencia EFE

Una vocación intacta

En ese escenario, durante una de sus visitas al campus con motivo del inicio del curso escolar, Brigitte ha sido entrevistada por la revista francesa Gala. Antes de entrar en cuestiones personales, ha realzado su implicación en LIVE. "Algunos ya han superado lo más difícil: salir del aislamiento". Diez años después de dejar la docencia en el instituto parisino Saint-Louis-de-Gonzague, conocido como "Franklin", declara que su alegría por la enseñanza sigue intacta. "La enseñanza sigue siendo mi motivación. Me enriquece. Aporto algo a los alumnos, pero ellos también me aportan mucho a mí". Admite que nunca se imaginó ni por un segundo que su marido llegaría a ser presidente.

El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su esposa Brigitte TERESA SUAREZ Agencia EFE

"Como profesora y madre, me iba muy bien. ¡Era maravilloso! Me sentía completamente a gusto, tanto con mis hijos como con mis alumnos. Pero no me veía siendo profesora y participando en una campaña electoral". El presidente francés, según dice, apoya cada una de sus decisiones, "siempre y cuando no le olvide, claro", matiza.

Sus hijos, Laurence, Tiphaine y Sébastien, y sus siete nietos han formado un círculo muy unido desde 2017 y hacen que mantenga la sonrisa. "Con ellos, soy madre, y eso es lo más importante. Nuestras obligaciones oficiales ya no existen cuando estamos con nuestra familia. A pesar de los tiempos difíciles, no han cambiado conmigo".

Lalla Kadhija y Brigitte Macron, en Rabat Gtres

Ella tampoco ha cambiado en lo esencial, aunque reconoce que su condición como esposa del presidente le obliga a proteger mucho más a la familia "de la violencia del mundo exterior, de la maldad". Le inquietan especialmente las amenazas y el acoso. "Me preocupa muchísimo lo que les pueda pasar y los daños colaterales. Que sufran por mi culpa es inimaginable".

Afronta con calma los próximos meses y la etapa siguiente a 2027, fuera del Palacio del Elíseo. "Tuve una vida antes y tendré una después, ¡y está bien! Me veo trabajando en LIVE después de 2027. Nunca dejaré de enseñar. De verdad que no quiero. Es algo que llevo dentro".