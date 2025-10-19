La crónica de Marta Robles: Estupor

LUNES

Hamás libera a los últimos veinte rehenes israelíes vivos, después de dos años en cautiverio, dentro del marco del acuerdo de Paz firmado en Egipto, en presencia de mandatarios de medio mundo. Israel, por su parte, devuelve a 2.000 presos palestinos, muchos de ellos condenados por terrorismo. En medio de las dudas de si el plan de paz llegará a término, se reanuda, con mucha dificultad, la ayuda humanitaria. El protagonismo de Trump, que por cierto ha saludado a un presidente Sánchez muy sonriente, con alguna broma, queda patente.

O.Próximo.- AMP.- Trump reivindica que "la guerra en Gaza ha terminado" y ahora hay "paz en Oriente Próximo" Europa Press

Y seguimos mirando al cielo. Demasiada agua en Tarragona y, de nuevo, también en Valencia.

MARTES

«Lo que hacen no es bonito y es irrespetuoso con la OTAN, les voy a poner aranceles por esto…», declara Trump, solo 24 horas después del saludo con Sánchez en Egipto, donde ya le insinuó que tenían que hablar de que España sea el único país de Europa que no ha aumentado su gasto en defensa hasta el 5%. «España lo está haciendo muy bien… a costa nuestra», añadió.

Entretanto la encuesta más, ejem, creíble, la del CIS de Teza, dispara al PSOE y hunde al PP y Feijóo inicia su ofensiva para recuperar votantes que podrían haberse ido a VOX o estar a punto de hacerlo, proponiendo el endurecimiento de los requisitos lingüísticos y culturales para los inmigrantes y la creación de una «autoridad única» para centralizar las competencias. «Ni el buenismo del PSOE ni el fanatismo de VOX», dijo, asegurando que su oferta se encuentra justo a la mitad. Y ¿había alguna necesidad de que el presidente Sánchez «aclarase», que las entregas en metálico realizadas a José Luis Ábalos son pagos que se formalizan con dinero, que es muy habitual y que hasta él los había recibido alguna vez? Él pensó que sí. Todo, para resaltar que la UCO no había encontrado indicios de financiación ilegal del partido…Aunque no es lo que entienden algunos, cuando se menciona una «fuente de ingresos no declarada» de Ábalos…

MIÉRCOLES

Ábalos se acoge a su derecho a no declarar y el juez le deja en libertad… Asegura que hay indicios consistentes de comisión de delitos muy graves y admite que hay un riesgo crecente de fuga, pero mantiene las cautelares ya impuestas. Eso sí: muestra su estupor respecto a que un investigado de tales delitos pueda seguir sentado en el Congreso. Ábalos declaraba al tiempo que la empresaria Carmen Pano comparecía en la comisión del caso Koldo y tampoco respondía a nada, pero ratificaba haber entregado bolsas con dinero en el PSOE.

José Luis Ábalos entrando en el Tribunal Supremo Gonzalo Pérez La Razón

En tales circunstancias, la sesión de control al Gobierno en el congreso ha sido «una fiesta». Feijóo ha dicho que los billetes corren en el PSOE como en un prostíbulo y Sánchez le ha recordado la caja B del Partido Popular… Muy bonito y edificante todo. Entretanto, lanzamiento de piedras y bengalas en la protesta por palestina en Barcelona. Y respaldo a España por parte de Bruselas tras las amenazas de Donald Trump. ¿Le ponemos música? Amaia Montero vuelve a la Oreja de Van Gogh.

JUEVES

El juez del Supremo mantiene en libertad a Koldo García aun encontrando «evidentes indicios de criminalidad», después de su negativa a declarar sobre los datos del informe de la UCO; y Ábalos y él han evitado mostrar pruebas que pudieran desmontar los documentos aportados sobre el manejo de dinero en efectivo por parte de ambos. Y… Koldo ha señalado a Ábalos cuando le han preguntado por 90.000 euros en efectivo… ¿Explicará algo de esto Sánchez cuando comparezca en el Senado, donde ha sido convocado por el PP? A saber, porque en el Congreso a los socialistas solo les preocupa el «estupor» del juez. Dicen que se mete donde no le llaman. Feijóo, que es lo que sienten los españoles…

Juan del Val y Ángela Banzas, premio Planeta y finalista, respectivamente.

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: "La literatura debe ser algo popular" Europa Press

Y casi el mismo día, guerra en el Congreso de la Lengua en Perú. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, desprecia al de la RAE, Santiago Muñoz Machado, afirmando que «la Academia está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en hacer negocios desde su despacho». Contestan Álvaro Pombo o Pérez Reverte, diciéndole de todo, menos bonito; el último le llama «mediocre y peniaguado». Así las cosas, así las letras..

VIERNES

Ábalos y Koldo, que no le dijeron nada al juez, presionan para que ponga en libertad a Cerdán. Koldo hasta acusa al juez de «aplicar criterios políticos», mientras algunos aseguran que Cerdán era el jefe de la trama… Ay este exportero de burdel capaz de todo…

Koldo encara un nuevo interrogatorio ante el juez con el riesgo de entrar en prisión Javier Lizón Agencia EFE

La Opa del BBVA sobre el Sabadell, fallida. El Gobierno y Puigdemont, felices... Trump recibe a Zelenski. El ucraniano pide misiles de largo alcance que amenacen a Putin y le obliguen a sentarse a negociar un alto el fuego. Trump parece dispuesto, pero… es que también ha hablado con Putin… A un día del internacional del cáncer de mama, aquí andamos, valorando las malas praxis en la sanidad pública en Andalucía y vete a saber en cuántos lugares más…