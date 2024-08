El diario de Amilibia: Wyoming tiene mucha razón

Estoy convencido de que buena parte del pueblo español es confianzudo: volverá a votar al Apolo de la Moncloa y cree con la fe del carbonero que la amnistía y la soberanía fiscal contribuirán a normalizar Cataluña. Pero también la confianza tiene sus límites: creer que los hermanos Iglesias, Julio José y Chábeli, son unos acreditados manitas que pueden reparar las humedades, el tiro de la chimenea o el grifo que gotea, es tan excesivo como imaginar a Puchi en una nueva aparición/desaparición haciendo «Caprichos de Amer» o xuixos de crema para los Mossos en su pastelería de Gerona. No sé si el programa («Hermanos a la obra») ha fenecido ya o está en la agonía de los mínimos de audiencia, pero sin duda le ha pasado como al personal con los políticos: rezumaban desconfianza.

Servidor también peca muchas veces de ingenuo. Por ejemplo: creí que si Illa se estrenaba como president visitando a los Mossos d’Esquadra acompañado del mayor Josep Lluis Trapero, era para investigar la existencia de un topo entre los altos mandos del Cuerpo que facilitó la fuga de Puchi, pero luego, al ver las imágenes, me di cuenta de que no iba disfrazado de Mortadelo, aunque bien mirado de frente y de perfil, Aristóteles (así era conocido antaño en la Moncloa) no necesita casi disfraz; se parece mucho al héroe del tebeo. Los del mayor Josep Lluis, un acierto: nada como un Trapero para lavar los trapos sucios en casa. Creí que el Gran Wyoming era partidista, pero en realidad es un sabio y agudo observador. Ha dicho: «Mientras aquí no cambie la Justicia, aquí no cambia nada. Tenemos una Justicia que no es independiente». Tiene mucha razón, pero dicen que Conde-Pumpido se ha dado por aludido y está cabreadísimo. ¿Tú también expandiendo fango, hijo mío?, ha comentado por lo bajinis. Con la confianza que le tenía.