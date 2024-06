Pedro Sánchez apoya la lucha feminista de Aitana: “Eres un modelo para las niñas”

El presidente del Gobierno ha estado en el centro del foco mediático desde que diera a conocer ayer su última carta a la ciudadanía. En ella señala a aquellos que “tratan de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura”. No han sido pocos los que se han pronunciado sobre el sentido que tendría una segunda carta dedicada al pueblo español. Este miércoles 5 de junio volvía a hacer uso de sus redes sociales, pero esta vez no para relatar su situación, sino para apoyar a Aitana y el contundente mensaje feminista que ofreció en los premios ELLE Style Awards 2024.

“Muchas gracias, Aitana, por alzar tu voz en defensa de la igualdad, por tu valentía al denunciar que todavía queda mucho por avanzar y por tu generosidad con las generaciones pasadas y las que vendrán. La lucha feminista que defiendes es un modelo para las niñas y las jóvenes que te escuchan.”, ha asegurado en su perfil de “X”.

La joven fue una de las galardonadas este lunes 3 de junio en la gala celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. En su discurso mando un fuerte mensaje feminista de desarrollo personal: “Una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí. Sé que estoy madurando por otra razón: el machismo no tolera que el ideal femenino, inocente, juvenil que muchos vieron en mí se transforme, o mejor dicho, se eche a perder, para convertirse en una mujer”.

También explicaba sus nuevos retos durante su gira “Alpha Tour”, ya que en la búsqueda de su nueva identidad como cantante ha tenido que afrontar muchos retos y más críticas aún: “El comentario más denigrante hacia mí, que me llamen producto de una discográfica. Porque no solo te despersonaliza sino que te arrebata la identidad (...) Cuando una mujer reclama su crédito como autora, en solitario o con más gente, puede estar segura de que le van a preguntar: ¿seguro que lo has hecho tú?”, zanjó.