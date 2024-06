Los sábados de Lomana: Cuídate, Taylor Swift. No ha sido fácil llegar hasta aquí

Y por fin se aprobó la Ley de Amnistía, solo por cinco votos. Da lo mismo. El señorito ya tiene asegurada otra temporada en Moncloa, bien protegido él y su mujer, así como su gobierno, de los muchos problemas y frentes judiciales que tienen abiertos. ¿España? ¡Eso no importa! Dignidad tampoco. Que otras comunidades tengan problemas con su financiación porque Cataluña se lleva el mayor trozo del pastel, ¡pues ya veremos! Que se arreglen ellos. Lo importante es seguir gobernando. Además, no se sabe cuándo la ley estará puesta en práctica, puesto que todavía faltan muchos trámites y la oposición y los jueces creo que no lo van a poner fácil.

Mientras tanto, Madrid sigue con su vida frenética. Es tan grande la avalancha de turistas que nos visitan de todos los países, que no vamos a caber... Taylor Swift y su mundo nos han invadido. Durante semanas no se ha hablado, y se sigue hablando, de otra cosa. En tertulias, corrillos y crónicas de todo tipo. Pero ¿quién es este fenómeno?Nació un 13 de diciembre en West Reading (Pensilvania), tiene 34 años y una vida nada fácil hasta llegar al enorme éxito que tiene ahora. Empezó desde muy joven a escribir sus propias canciones totalmente volcada en el country y se mudó a Nashville a los 14 años . Fue la artista más joven contratada por Sony Music y lanzó seis álbunes bajo este sello.

Nadie llega a ser el 3% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos si no tiene una estupenda cabeza y es una grandísima cantante y compositora.

Taylor Swift performs at the Friends Arena in Stockholm, Sweden Christine Olsson Agencia EFE

Yo la recuerdo por primera vez de la mano de Conor Kennedy, nieto de Robert Kennedy y sobrino de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos. Conor tenía 18 años y ella 22 . Los recuerdo como la perfecta pareja del sueño americano. Taylor me pareció una chica con clase, llevaba un dos piezas rojo con lunares blancos tipo años 40, de esos que hemos visto en calendarios y afiches a las estrellas legendarias de Hollywood. Guapísima, muy alta y desde entonces siempre la he seguido. Nunca me ha defraudado. Esta pareja se rompió porque ella estaba fascinada con la leyenda y fama de los Kennedy se tomó la relación muy en serio. Quería casarse... Él se asustó porque no estaba preparado para un compromiso de ese nivel. Ella en las letras de sus canciones reflejó ese desamor. Después ha tenido muchas parejas y ahora parece estar muy enamorada y feliz con el jugador de fútbol americano Travis Michael Kelce.

Su paso por Madrid ha sido una locura absoluta de entrega y hermandad entre sus fans, que hacen más ruido que la propia intérprete.Las chicas imitan su forma de maquillaje, de vestirse... Hay muchas seguidoras que son su copia. Maravilloso me parece que en este caso la estrella a la que gritan sea una mujer que vuelve locos a todos. Ya no es el chico guapo. Es ella, Taylor, la más de lo más. Su presencia es impresionante, el vestuario maravilloso. Fue espectacular. ¡Bravo Taylor! Cuídate. No ha sido fácil llegar donde estás ahora.