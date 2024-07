Te puedes hacer un aumento mamario en 45 minutos para lucir dos tallas más antes de ponerte el bikini (y sin que nadie lo note)

Ahora que todo el mundo anda quitándose lo que se puso, ahora que hasta Pamela Anderson y Victoria Beckam han confesado haberse sometido a una cirugía de explantación, ahora que el nuevo mantra es celebrar lo que Dios te dio, llegan las prótesis más pequeñas del mercado.

Se llaman MIA FEMTECH y están destinadas precisamente a aquellas mujeres que solo quieren una o dos copas más o simplemente reafirmar y poner en su sitio lo que ya tienen. Son las que siempre aspiraron a "un poco más" pero nunca se atrevieron a pasar por el quirófano.

Esta nueva técnica de ARMONIZACIÓN MAMARIA se realiza en 45 minutos, no precisa pre-operatorio y no requiere recuperación, por lo que puedes realizártela ya mismo, justo antes del biquini.

La mamoplastia de aumento constituye la cirugía plástica más demandada en España según la SECPRE, que sitúa la demanda en un 52%. El porcentaje sería aún mayor si se incluyera al 33% de las mujeres que desean un aumento discreto, tan natural que desestiman el paso por el quirófano. La falta de tiempo para la recuperación necesaria y muchas veces, el temor a la anestesia, completan las razones por las que el 80% de esta población desestima la opción quirúrgica en favor de un sujetador push-up o similares.

El aumento mamario simplificado

Se llama Experiencia Mía Femtech y es una cirugía exprés, que simplifica la Mamoplastia de Aumento gracias a su prótesis de tamaño mini y a su colocación, mediante una inyección propulsada desde la axila. Con capacidad de proporcionar una o dos copas más, es un proceso ambulatorio que reduce el tiempo quirúrgico a los 45 min y se realiza con anestesia local, sin tocar estructuras del tejido mamario como los Ligamentos de Cooper o los músculos. Mia Femtech es una técnica indicada a pacientes con poca glándula mamaria o a mujeres que han perdido volumen tras la lactancia, una pérdida drástica de pecho, etc.

Las preguntas que harías a tu médico

Una de ellas es la visibilidad de las cicatrices, que quedan ocultas en la axila, con una tonalidad rosada que evoluciona durante los siguientes 6 meses hasta confundirse con los pliegues de la piel en la zona. No es una cirugía dolorosa, pero puede presentar una inflamación que va remitiendo a lo largo del mes posterior y convivir con una presión indolora, que es ejercida por el implante hasta su plena adaptación a la cavidad realizada. No existe contraindicación de exposición al sol, ya que las cicatrices no se sitúan en el tejido mamario, sino en la zona axilar, que ha de resguardarse para evitar una mala cicatrización.

Ventajas:

Tecnología enfocada a la salud de la mujer para un resultado discreto, tipo "push up" .

. Procedimiento quirúrgico, mínimamente invasivo, que salvaguarda la totalidad de las estructuras mamarias. Resultados definitivos (1 o dos copas) de gran naturalidad , que se perciben a las 2 semana.

, que se perciben a las 2 semana. Vida normal a las 24 horas de la intervención, sin cuidados previos antes de la cirugía.

de la intervención, sin cuidados previos antes de la cirugía. Implantes cohesivos de segunda generación, que no tocan la piel ni entran en contacto con el aire , lo que reduce el riesgo de encapsulación.

, lo que reduce el riesgo de encapsulación. Prótesis que no migra ni se rompe y solo precisa una ecografía anual a los 15 años de su implantación.

y solo precisa una ecografía anual a los 15 años de su implantación. Cicatrices ocultas en la zona axilar, mimetizadas entre los pliegues de la zona.

en la zona axilar, mimetizadas entre los pliegues de la zona. Intervención ambulatoria de 45 minutos , que se realiza con anestesia local.

, que se realiza con anestesia local. Puesta inmediata del biquini, sin contraindicaciones para la exposición al sol.

PVP: 9.500 € aprox.