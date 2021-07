La mujer de Chelo García-Cortés estalla contra ‘Sálvame’: “Son unos cobardes”

Gente

El pasado viernes el plató de ‘Sálvame’ vivió un enfrentamiento muy duro entre Kiko Matamoros y Chelo García-Cortés. Tras este desagradable momento, el programa ha hablado con Marta Roca, la mujer de la colaboradora y ha estallado contra ‘Sálvame’ llamándoles “cobardes”.

“Son unos cobardes. El chavalín este (Matamoros), que es un listillo, listo, listo… no va a atacar a los otros, no tienen c*** a atacarlos. Es más fácil atacar a las chicas. Yo le diría al chico este que un poco de educación y respeto a la profesionalidad a la gente”, ha cargado Marta muy enfadada asegurando que su mujer se merece algo mejor: “Chelo es una periodista de toda la vida. Creo que se merece más respeto por parte de la productora, de los directores y de los presentadores. Duele”.

Tras estas duras acusaciones, Kiko Matamoros ha querido pronunciarse al respecto: “No quiero abusar, sería muy fácil y no me da la gana…. Estoy de acuerdo en que Chelo que se merece algo mejor… pero no sé hasta qué punto tú se lo facilitas”, decía el colaborador volviendo así a la guerra entre ambos.