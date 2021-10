Joaquín Prat estalla contra Cristina Tárrega en directo: “¡No sé qué coño iba a decir!”

Gente

'El programa de Ana Rosa'

Momento tenso el que se ha vivido esta mañana en ‘El club social’, la sección de corazón de ‘El programa de Ana Rosa’. Como no podía ser de otra forma, uno de los asuntos que ha ocupado más minutos de la escaleta del programa ha sido la supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, todavía sin confirmar por ninguno de los protagonistas. Los colaboradores estaban ampliando y comentando la poca información que ha trascendido cuando el presentador Joaquín Prat ha tomado la palabra, pero Cristina Tárrega no ha tardado en interrumpirle. “Yo me quiero remontar a... ¿Puedo hablar?”, ha interpelado la periodista.

Joaquín Prat le ha contestado visiblemente serio y con un todo de pocos amigos. “Sí, cuando yo termine puedes hablar”, ha sentenciado. Cristina Tárrega no se ha quedado conforme y ha seguido balbuceando por lo bajo, asegurando que llevaba tiempo pidiendo el turno de palabra pero nadie se lo daba. Ha sido entonces cuando el presentador de ‘El club social’ de ‘El programa de Ana Rosa’ ha estallado contra ella en pleno directo. “¡Ya no sé ni qué coño iba a decir! Venga, ya puedes hablar”, ha espetado el conductor del espacio.

Joaquín Prat en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Lejos de sacar la bandera blanca para calmar los ánimos, Cristina Tárrega ha continuado rizando el rizo y no se ha callado ante el comentario del presentador: “Sí, será culpa mía que no te acuerdes de lo que ibas a decir...”, ha ironizado. El silencio se ha hecho en plató por unos segundos y la tensión que allí se respiraba se ha hecho palpable para todos los espectadores de ‘El programa de Ana Rosa’. Finalmente, la periodista ha continuado con su alegato como si nada hubiera pasado, pero la cara de Joaquín Prat lo decía todo...