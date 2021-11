MasterChef Celebrity: Carmina Barrios le explica a Tamara Falcó que significa “chochi”

Famosos

Este lunes, MasterChef Celebrity comenzó con el adiós definitivo de su protagonista indiscutible: Verónica Forqué. Ocurrió después de que la pasada semana, la actriz se declarara derrotada y se saltara la prueba de eliminación tras una estresante prueba de exteriores. Sin embargo, el de la artista no fue el único adiós de la noche: también se quitó el delantal de MasterChef para siempre Carmina Barrios, al ser la peor valorada en una prueba de eliminación cuyo nivel fue muy alto, según los jueces. Pero antes, la madre de Paco León protagonizó un momento épico con una de las invitadas.

MasterChef Celebrity 6 encara su recta final, con una semifinal en la que los aspirantes replicaron un plato de Tamara Falcó, ganadora de la cuarta edición. La marquesa de Griñón ha regresado a las cocinas del talent culinario donde ha contado los nuevos cambios en su vida personal y profesional: su relación con Iñigo Onieva se consolida, ya es marquesa y también chef oficial, “puedo cocinar como chef en cualquier país del mundo” aseguraba.

Todos los aspirantes han reconocido ser “fan” de la hija de Isabel Preysler, pero quien ha mantenido una conversación de lo más surrealista con ella y que pasará a la historia de MasterChef Celebrity ha sido Carmina Barrios.

Aunque también ha cocinado, Tamara Falcó ha pasado cocina por cocina a asesorar a los semifinalistas del talent de TVE. Ha sido al pasar por el puesto de la madre de Paco León cuando ambas han protagonizado la escena de la noche. “A ver si Tammy te invita a su casa con su mami”, le decía Jordi Cruz a ambas. “Tu madre se va a quedar alucinada cuando me escuche hablar”, contestaba Carmina.

“¿Qué pasa Isabel? Encantada de conocerte, chochi. ¡No! Chochi, no. Chochi no le digo”, decía ella sobre un presunto encuentro con la Presley, aunque se autocensuraba. “Tu madre diría: ¡Uy, que arte tiene! Ella se reiría por dentro, porque ella tiene chochi también”, añadía la andaluza. Aunque Tamara Falcó le seguía el rollo, finalmente se atrevió a preguntar qué significaba lo que había dicho: “¿Qué quiere decir lo de chochi? ¿Es como cariñoso?”. “¿Chochi? Hombre sí, es cariñoso. ¿Pero de verdad que no sabes lo que es chochi?”, le decía la aspirante.

“Chochi significa finamente, charlota”, le explicaba la actriz, provocando la reacción de la marquesa: “¡Hombre! No cocino con otra cosa que no sea la charlota”. Llegado a este punto, Carmina le tenía que aclarar el significado. “¡No! Eso no es para cocinar. Mira, ¿tú que tienes entre medias de las piernas? ¡Pues eso, chochi!”, le decía ya siendo aún más clara. “Tamara es muy inocente. Hay cosas muy normales que se dicen y ella no las capta”, apuntaba entonces Jordi Cruz.

“Yo a ella la conozco porque leo mucho el ¡Hola!. La conozco desde pequeñita. En mi casa tengo todo el álbum desde que nació, hasta ahora”, aseguraba después Juanma Castaño. Nadie esperaba que el comentarista deportivo fuera un apasionado de la prensa rosa y él lo reconoce sin problema: “Yo soy de deportes, pero me lo paso pipa leyendo revistas del corazón. Te enteras de todo”.

Y para seguir con su confesión, el periodista ha añadido: “Te vi también en un concierto de Enrique (Iglesias) y cuando llegasteis tú y tu madre todo el mundo empezó a aplaudir. Yo soy fan de Enrique, soy fan de toda la familia. Eres muy simpática porque eres muy espontánea. Pija y eso, pero da igual, qué más da. Eres una pija de manual qué vamos a hacerle”.