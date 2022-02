Los colaboradores de ‘Sálvame’, ajenos al incierto futuro de Paz Padilla en Telecinco

Ya ha pasado más de un mes desde que Paz Padilla abandonara el plató de ‘Sálvame’ tras un fuerte enfrentamiento contra Belén Esteban a raíz de sus desafortunadas declaraciones sobre el coronavirus y las vacunas. La presentadora se marchó en pleno directo y desde entonces no ha vuelto a pisar el estudio de Telecinco. Son muchas las incógnitas que circulan sobre su posible regreso, pero, de momento, todo apunta a que la gaditana se mantendrá alejada del formato durante una buena temporada. Desde el programa se trata el asunto con la máxima discreción, y ni siquiera los compañeros de la humorista conocen bien cuál es su situación.

La Razón se ha puesto en contacto con algunos colaboradores de ‘Sálvame’ para conocer en qué punto se encuentra la relación de Paz Padilla con el programa, y todos coinciden en que “no se sabe nada”. Los altos mandos del formato están tratando el asunto con tanta discreción que ni siquiera los tertulianos saben si la gaditana retomará su puesto como presentadora o si se despedirá para siempre del plató que durante tantos años ha conducido. Lo que parece claro es que tiene la puerta abierta, y que si no vuelve será por una decisión tomada por ella y no por sus jefes.

Paz Padilla y Belén Esteban el día de su tremendo enfrentamiento en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Otro de los colaboradores reconoce haberse puesto en contacto con Paz Padilla para mostrarle su apoyo, aunque prefirió evitar hablar con ella sobre su futuro en ‘Sálvame’. “Yo le he enviado un mensaje y me ha contestado con cariño. No sé más”, cuenta el tertuliano a La Razón.

Hace solo unos días fue la propia Lydia Lozano quien, creyendo que su micrófono estaba cerrado, explicó en pleno directo de ‘Sálvame’ que sobre el futuro de Paz Padilla “no se sabe nada, ni para sí, ni para no”, reflejando una vez más la incertidumbre que todo el equipo alberga sobre la vuelta o no de la presentadora.

La ruptura de Paz Padilla con ‘Sálvame’ supondría también un alejamiento de Telecinco, puesto que, tras ser despedida de ‘Got Talent’, el magacín de corazón era el único proyecto que todavía la unía a la cadena de Vasile.