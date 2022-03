Sonsoles Ónega cuenta a Rocío Carrasco lo que de verdad piensa de Fidel Albiac

Ayer, el Día Internacional de la Mujer, se celebró un concierto en homenaje a Rocío Jurado, una de las voces más influyentes del siglo XX en España y que se adelantó a su tiempo en materia de feminismo. Como no podía ser de otra forma, su hija, Rocío Carrasco, no faltó a esa cita tan especial y aceptó entrevistarse ante las cámaras de ‘Ya son las ocho’ para reivindicar su lucha por la igualdad de género. Fue entonces cuando Sonsoles Ónega, la presentadora del programa, le confesó en una charla distendida que había conocido a su marido, Fidel Albiac, en los pasillos de Telecinco, y la periodista no se calló su opinión sobre uno de los hombres que más ha dado que hablar en los últimos tiempos.

“Me pareció un tipo encantador y nos echamos unas risas”, declaró Sonsoles Ónega sobre Fidel Albiac, en contraposición a todas las otras voces que describen al marido de Rocío Carrasco como un hombre oscuro y manipulador que tiene a su esposa bajo su merced. De hecho, la presentadora y el abogado se llevaron tan bien que incluso intercambiaron los números de teléfono para seguir en contacto. La escena se produjo ante la atónita mirada de Rosa Benito, presente en el plató, quien suele dedicar palabras poco amables al esposo de su sobrina.

Rocío Carrasco en el concierto en homenaje a su madre, Rocío Jurado FOTO: Javier Lizón EFE

Resultó curioso observar a Rocío Carrasco a un lado de la pantalla mientras, en el otro, Rosa Benito escuchaba atentamente el testimonio de su sobrina. Ninguna medió palabra con la otra, seguramente por las condiciones pactadas por la entrevistada, que podría haberse negado a intervenir en el programa si la cuñada de su madre tomaba partido.

¿Quién es Fidel Albiac?

El marido de Rocío Carrasco suscita muchas incógnitas sobre su perfil y personalidad. En los medios se encuentran testimonios muy desiguales que definen a personas completamente diferentes. Por un lado, los más cercanos a Rocío Carrasco aseguran que Fidel Albiac es un tipo encantador, que se ha volcado en cuidar de ella en sus peores momentos y que ha sido siempre uno de sus principales apoyos.

Fidel Albiac en una imagen de archivo FOTO: Gtres

En cambio, parte de la familia mediática de la hija de ‘la más grande’, lo dibuja como un hombre frío, calculador e interesado. De hecho, Gloria Camila Ortega incluso lo acusó de haberse referido a ella y a su hermano José Fernando como “los inmigrantes”, usando un tono muy despectivo para referirse a sus orígenes colombianos.