Los ataques machistas a Chanel por actuar en tanga tras su show en Eurovisión

Anoche se celebró el certamen de Eurovisión. Tras unos meses de larga carrera, finalmente Chanel quedó en tercera posición, un puesto en el pódium eurovisivo que no ocurría desde hacía 27 años. A pesar de haber sido una de las favoritas en las encuestas desde que se inició el proceso de selección, la cubana no pudo alzarse con el micrófono de cristal. Ucrania consiguió el primer puesto y, en segunda posición, Reino Unido. Aunque Chanel estuvo a punto de rozar la victoria, finalmente no pudo ser. Aun así, ha hecho historia en el festival musical, siendo la primera representante de España en superar los 400 puntos en las votaciones.

Sin duda, el show de ‘sloMo’ ha sido, desde el primer momento, uno de los más comentados. Como una diva del pop sobre el escenario, Chanel defendió su canción junto a su grupo de baile, siendo una de las actuaciones más espectaculares de la noche y aplaudida por la gran mayoría del público desde que comenzó con los ensayos para la gran noche del sábado. Pero, como era de esperar, Chanel también ha sufrido comentarios vejatorios por su actuación. Algunos cibernautas en las redes cargaron contra ella y contra su vestuario y la tacharon de provocativa.

Chanel FOTO: Luca Bruno AP

A muchos espectadores no les pareció bien que la representante Española hiciese twerking encima del escenario con ese vestuario. Algunos de los hirientes comentarios que se pudieron leer en las redes la tachaban de querer comprar el voto con su provocación a los hombres. Otros, consideraban que iba en tanga para disimular que la canción era bastante mala. Sin duda, unos comentarios muy desagradables y que, por suerte, la gran mayoría de los espectadores no piensan.

A pesar de los ofensivos mensajes, la gran mayoría del público alabó la grandísima actuación de Chanel en Eurovisión. La canción fue compuesta por los productores de artistas como Jennifer López o Britney Spears. Un hit que nos ha hecho bailar durante meses y que ha dado la vuelta al mundo. Y es que, a pesar de no haber ganado el certamen musical, Chanel ya ha hecho historia de Eurovisión y siempre quedará en la memoria como la favorita.