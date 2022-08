Kiosco: Richard y Alejandra Gere, Kiko Matamoros y Marta López y Paz Padilla, protagonistas de las revistas del corazón

La revista “¡Hola!” publica en exclusiva las imágenes de la noche más mágica del verano con Antonio Banderas, Richard y Alejandra Gere, Victoria Federica y William Levy como protagonistas. Todos los detalles de la Gala Starlite Porcelanosa 2022, llena de anécdotas, reapariciones y reencuentros.

Eugenia Osborne, ilusionada. La hija de Bertín Osborne vuelve a estar enamorada: Se llama Miguel Barreiro, tiene un doctorado en Derecho y Educación Ejecutiva en Comunicación Estratégica por la Universidad de Columbia, es profesor universitario y ha trabajado para Naciones Unidas.

Los duques de Huéscar, fotografiados por primera vez navegando con su hija Rosario, en el barco favorito de la duquesa de Alba. Sofía Palazuelo, que espera su segundo hijo, luce ya curvas premamá en traje de baño a bordo del “Ayax III”.

Quien también está embarazada es la diseñadora María de la Orden, quien contrajo matrimonio con el empresario Edward Bouygues, el pasado 13 de mayo, en una ceremonia civil, en París, y, días más tarde, celebraron su enlace religioso en Burdeos.

En Semana, Kiko Matamoros y Marta López, pura pasión en sus vacaciones más románticas. La mediática pareja se relaja en las paradisíacas playas de Tulum, México. El colaborador de televisión es un hombre nuevo desde que terminase su aventura en “Supervivientes” y regresase a la realidad junto a su novia, Marta López.

Paz Padilla, desolada tras visitar la tumba de su marido. La presentadora está viviendo un verano intenso, que le ha llevado a hacer parada en Zahara de los Atunes, donde descansa la tumba de su marido, Antonio Juan Vidal, el cual falleció hace ya dos años atrás. Ella ha encontrado de nuevo el amor en brazos del fotógrafo Fran Medina, aunque sigue atesorando un profundo amor hacia su marido, como así se muestran en las imágenes a las que ha tenido acceso la revista.

Elena Tablada y Javier Ungría, en crisis. La ex de David Bisbal y su marido están haciendo vidas por separado este verano. Ambos han hecho las maletas para disfrutar de sus vacaciones, pero lo han hecho por turnos y por separado. No han coincidido ni tan siquiera para compartir momentos especiales con su hija, como así ha podido descubrir Semana en exclusiva.

Lecturas también lleva a su portada las vacaciones de Paz Padilla con su hija, pendiente de su futuro en televisión. Ha sido un año muy convulso para Padilla. La presentadora se enfrentaba a Mediaset tras su fulminante despido y terminaba pactando con la cadena su regreso. Una vuelta que todavía no se ha producido pero que podría ocurrir en breve. Antes, Padilla ha querido disfrutar de unos días en Cádiz, su paraíso personal.

Además, Lolita Flores disfrutó de una jornada de playa con su nieto de tres años, el hijo mayor de Elena Furiase y Gonzalo Sierra, que en julio fueron papás también de una niña. Lolita, que acaba de rodar la serie ‘Las invisibles’, vive un momento de gran ilusión y así lo manifestó hace unos días: “Gracias a la vida por tanto, por esos dos hijos, nietos, familia, amigos. Solo me falta enamorarme de alguien que me valore, aunque, la verdad, no estoy por la labor”.

Diez Minutos te trae las fotos de Iñaki Urdangarin, hecho un mar de lágrimas, junto a Ainhoa Armentia. Parece que Iñaki Urdangarin está pasando un verano complicado, el primero tras anunciar su separación de la infanta Cristina. Hace unos días, el exjugador de baloncesto, que cumplió 54 años el pasado 15 de enero, se dirigió con su coche al despacho de abogados en el que trabaja Ainhoa, Imaz & Asociados, y aparcó en una calle antes de llegar. Sus escoltas fueron al portal del despacho y aguardaron hasta que bajó Ainhoa y la acompañaron hasta el coche de Iñaki. Nada más subir, el exduque comenzó a explicarle algo a su novia haciendo aspavientos, muy nervioso y angustiado. Tanto, que rompió a llorar desconsoladamente. Mientras, Armentia trataba de calmarle y de darle ánimos, pero ni siquiera sus abrazos parecían tranquilizarle.

La misma revista publica las primeras imágenes del valenciano Nacho Palau, tras abandonar el hospital, arropado por su novio Cristian. El ex de Miguel Bosé, que fue tercero en “Supervivientes”, atraviesa un momento de salud delicado: ya tiene el alta médica pero sigue medicado y con molestias.