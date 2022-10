El contundente mensaje de Jorge Javier Vázquez sobre la salud mental

Jorge Javier Vázquez es una de las caras más relevantes del panorama nacional y todas sus opiniones se vuelven virales. En esta última ocasión, el presentador se ha vuelto a mojar sobre la importancia de la salud mental y sobre cómo se encuentra en estos momentos, psicológicamente hablando. El catalán aprovechó la presencia de una psicóloga en el plató durante el ‘Deluxe’ para hacer un alegato sobre la importancia de la psicología y de cuidarse a uno mismo.

“A la gente no le tiene que dar ningún tipo de vergüenza. Todos nos pensamos que tenemos una personalidad de la que avergonzarnos y está todo inventado en el ser humano. Yo voy todas las semanas y para mí es una terapia como ir al gimnasio. Ojalá la sanidad pudiera cubrir semanalmente la visita al psicólogo” ha sentenciado el presentador, hablando sobre su propia experiencia. Ahora, Jorge Javier Vázquez se encuentra más en paz que nunca, después de haber atravesado una de las peores épocas de su vida, que él mismo relató tras incorporarse de nuevo en ‘Sálvame’ después de las vacaciones de verano.

Jorge Javier Vázquez FOTO: Mediaset

“Los psicólogos no estamos para juzgar, estamos para ayudar. Cuando te duele algo, vas al médico. Si estás sufriendo, ve al psicólogo”, respondía la psicóloga al alegato que había hecho Jorge Javier Vázquez. El presentador está harto de que la salud mental se considere aún un tabú y, desde hace un tiempo, ha hablado públicamente sobre la importancia de acudir al psicólogo y como le ha ayudado, relatando su propia experiencia personal.

“No sabía que se podía vivir con tanto dolor, con tan pocas ganas. Me he dado cuenta que, durante un año he estado muerto sentimentalmente, emocionalmente, sin sentir absolutamente nada” relató el catalán nada más regresar a ‘Sálvame’ de sus vacaciones de verano. Jorge Javier Vázquez aseguró que sin la ayuda de su psicóloga no hubiese podido salir de la “espiral autodestructiva” en la que se encontraba tras la muerte de su amiga Mila Ximénez.

No es el único famoso que ha dado un paso al frente y ha hablado públicamente sobre su estado anímico y la importancia de cuidarse a uno mismo. Gloria Camila ha sido una de las últimas celebrities que ha lanzado un potente mensaje sobre la salud mental, alejándose de los medios durante un tiempo para recuperarse mentalmente sobre el huracán familiar que ha vivido esta temporada.