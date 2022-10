Alejandra Rubio carga contra su primo: " Te puedes poner al lado de tu mujer, pero no haciendo daño a tu madre”

Alejandra Rubio se ha sentado en el plató de ‘Fiesta’ para pronunciarse sobre la última polémica familiar que ha protagonizado el clan Campos. Carmen Borrego ha vivido una de las semanas más duras de su vida por la filtración de los audios de Paola, la mujer de su hijo, cargando sobre toda la familia, y por la exclusiva que dio la hermana de Terelu Campos sobre ellos. La joven ha asegurado estar “un poco alucinada” con todo lo sucedido y con la actitud de su primo, que ha criticado duramente, posicionándose del lado de su tía.

“No entiendo los problemas que vienen, no entiendo la actitud de mi primo y su mujer con la prensa viniendo de la familia que venimos… Me da un poco de cosa ver esas imágenes con la prensa, en las que ella da un codazo… No lo comparto, no lo compartimos ninguna de nosotras” ha dicho tajante sobre la actitud de su primo y de Paola tras la exclusiva de Carmen Borrego pactada con ellos dos. “Él no lo ha entendido. Hubiera sido tan fácil todo… Han pillado a tu mujer, haces unas declaraciones, todo aclarado. Le han tendido una trampa, pido perdón y se acaba. No entiendo la necesidad de hacerle esto a Carmen”, ha declarado sobre los polémicos audios de la nuera de Carmen Borrego.

Alejandra Rubio FOTO: Gtres

A Alejandra le ha molestado la actitud de su primo con su tía y le da mucha pena que esto vaya a cambiar la relación que mantienen los dos y que afectase, de cara a las Navidades, en que no asistieran a cenar con Carmen Borrego y toda la familia. “No hemos dicho nada, hemos estado bastante relajadas. Mi tía ha sido demasiado diplomática” ha asegurado la joven.

“Cuando estaba aquí (‘Viva la vida’) hay gente que ha comentado que tenía que llamar a su novia. Se ha casado muy pronto y no la ha conocido suficiente. Yo no la conozco lo suficiente como para decir que le manipular. Le veo enamorado, muchísimo, y van a tener un hijo. Te puedes poner al lado de tu mujer, pero no haciendo daño a tu madre” ha terminado diciendo la joven sobre Paola y la relación de su primo con su mujer, asegurando que ella no la conoce lo suficiente.