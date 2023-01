Ana María Aldón, sobre Fernando Pinilla: “Estoy casi todos los días con él. Es un señor maravilloso”

Ana María Aldón ha soltado ya todos los lastres que tenía de su vida pasada con el torero y ha comenzado una nueva etapa llena de cambios. Ahora la diseñadora de moda está viviendo un renacer después de más de 10 años de relación con el diestro y todos los ojos están puestos en su vida sentimental. Muchos rumorean que podría estar de nuevo ilusionada en el amor y ella misma ha sido la encargada de desvelar quién es el hombre que le acompaña en su día a día desde su separación.

“Ojalá llegara ese momento, pero no ha llegado” revelaba sobre una supuesta nueva ilusión después de ser relacionada con un empresario. “Claro que hay un empresario que me ha ayudado a buscar la casa. Se llama Fernando Pinilla y estoy muy agradecida, me acompaña y me aguanta lo más grande. No es mi nueva ilusión. Él tiene su mujer, yo tengo mi casa y él tiene la suya. Ya bastante tiene por aguantarme” aclaraba sobre el rumor. Y es que, nada más allá de la realidad, el apuesto hombre es su representante. “Claro que pueden salir fotos. Estoy casi todos los días con él. Es un señor maravilloso, muy guapo y muy bueno. De formación es arquitecto, pero se dedica al mundo de la empresa” confesaba en el programa ‘Fiesta’ donde es colaboradora.

Ana María Aldón y Ortega Cano FOTO: Jesus Briones GTRES

Aún así, ha vuelto ha recalcar que está abierta de nuevo al amor y que no está para perder el tiempo. “Yo ya tengo el duelo hecho” señalaba. “No tiene que pasar mucho tiempo. El tiempo no está para perderlo” acababa bromeando. “Sé que van a venir tiempos mejores que ahora. Aunque esté tranquila emocionalmente, tengo un estrés porque tengo mi vida embalada. Tengo mucho que hacer, pero voy a estar mejor” zanjaba sobre su situación sentimental actual.

También ha querido pronunciarse respecto a la supuesta indirecta que le lanzó Gloria Camila con la canción nueva de Shakira y ha reconocido que no se siente aludida por su comentario. “No me siento aludida. Yo sé que ella utiliza ese tipo de frases para todo el mundo. No tiene que dirigirse hacia mí”, confesaba sobre la polémica.