Ana Rosa Quintana, víctima de una estafa: “Vamos a denunciar”

Por desgracia, es muy habitual que se utilice la imagen de algunos rostros conocidos sin su consentimiento para vender productos o servicios que, en la mayoría de los casos, no se corresponden con lo que se anuncia. En este caso, le ha llegado el turno a Ana Rosa Quintana, que acaba de denunciar en su programa que ha sido víctima de este tipo de fraude. Al parecer, una organización se ha valido de una fotografía de la presentadora para comercializar unas cremas con supuestos beneficios para las articulaciones.

“Yo no estoy esponsorizando ni promocionando ni vendiendo ni recomendando ninguna crema. Ni para la artrosis ni para nada. Han utilizado la imagen de una revista y es falso, han utilizado mi imagen pero lo más importante es que no haya gente que entre en esa farsa”, comienza diciendo Ana Rosa Quintana, avisando a su audiencia de que no caiga en el engaño. Además, recalca que, a pesar de sus recientes problemas de salud, “os puedo asegurar que yo tengo las articulaciones bien, tengo cosas que no están bien, pero las articulaciones están genial. Tengo las articulaciones estupendamente”.

Ana Rosa Quintana presentadora de Mediaset Mediaset

Por supuesto, Ana Rosa Quintana llevará el asunto a la Justicia, pero le preocupa lo escurridizos que pueden llegar a ser los criminales de este tipo de fraudes. “Vamos a denunciar, pero el problema es que esto pasó la otra vez que era un artículo para adelgazar y esto desaparece al día siguiente. Cambian de URL, cambian de no sé cuánto, ponen un teléfono que luego ya no existe. Es una estafa. Pero ante la estafa a mí lo que me preocupa es que nadie caiga en esta trampa porque no sabemos ese producto qué es y que puede provocar en las personas dentro de un tema de salud”, insiste.

Antecedentes

Como ella misma explica, no es la primera vez que Ana Rosa Quintana sufre este tipo de fraude. En 2017, se utilizó su imagen para vender un supuesto producto adelgazante, con los consiguientes riesgos para la salud que conlleva comercializar este tipo de artículos sin control médico. “Cuando se trata de temas como el producto para adelgazar lo pedimos y era una auténtica mierda, pero es que a la gente le engañan. Se pueden tomar algo que les perjudique la salud y esto no estamos hablando que es una crema para las arrugas, que también puede ser peligroso, sino que es un tema médico”, avisa.