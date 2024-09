Ángel Cristo pide perdón al Rey, pero promete “llegar hasta el final” contra Bárbara Rey

Ángel Cristo se sienta en el plató de ‘De viernes’ mostrando una templanza que sorprende a propios y extraños, pues el asunto es delicado. La seguridad con la que habla, eligiendo con cuidado cada una de sus palabras, impactan con el revuelo que hay a su alrededor desde que vendiese las fotografías de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos a la revista holandesa ‘Privé’. Está bien asesorado, sabe lo que hace y, sin duda, está dispuesto a todo para demostrar que está contando la verdad, aunque eso ponga en peligro su propia libertad, ante la llegada de demandas. Lo que todos quieren saber es el motivo que le ha empujado a tan drástica decisión de traicionar a su madre y recurrir a la prensa extranjera para cobrarse una vendetta que comenzó en el mismo plató meses atrás. “¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años?”, le pregunta directamente Bea Archidona.

“Bueno son 30 años callado, hay que pensar que, si decido hablar, después de 30 años, es porque pienso llegar hasta el final”, dice muy serio, sin gesticular lo más mínimo, fijando su mirada al suelo, pero muy seguro de que está haciendo lo correcto. Lo mismo que sucede, tras un profundo suspiro, cuando vuelve a reclamar la autoría de las fotografías de su madre junto al Rey Juan Carlos en su domicilio: “No pienso permitir que sigan diciendo que yo miento. Son fotos que hice yo, por lo tanto, son mías, y se hicieron en mi casa”, sentencia, para matizar al instante “por encargo de mi madre”. ¿Para qué se atrevió a hacer dichas instantáneas? Esas que ahora, tres décadas después, han visto la luz provocando un huracán mediático, además de suponer un riesgo a que entre en prisión, como así persigue su madre y su hermana Sofía. Él responde claro y conciso, pues tenía 13 años cuando asegura que apretó el botón de la cámara: “Con el fin de arreglarse la vida, a través del chantaje”.

Por supuesto, no es lo que mantienen desde el bando contrario, que ha respondido con dureza este último ataque en sus apariciones públicas. Tras ver el vídeo con los lamentos, las advertencias y las promesas de acciones legales, Ángel Cristo se defiende por primera vez: “Bueno, yo he tenido una infancia y una adolescencia marcada por vivencias y situaciones que no me pertenecían. Si mi madre y mi hermana quieren mentir al juez, adelante ellas, yo ya no espero nada de ellas. Ni siquiera espero que agachen la cabeza (…) Siento vergüenza porque esta situación se haya dado. A mí no me gusta que se haya expuesto todo esto, que el Rey haya tenido que exponerse a todo esto, pero es que hay que contar la verdad. Yo no sé si ante un juez al final la verdad triunfará, pero yo moriré tranquilo, porque al menos España sabrá lo que ha pasado”.

Además, Ángel Cristo, tras ver la vehemencia con la que su familia le desea un futuro entre rejas, reconoce que “en todo este tiempo a lo único a lo que se han dedicado es a destruirme”. Sin embargo, no le da miedo, fija la mirada en los presentadores y promete presentar batalla hasta que se quede sin balas en su vendetta personal contra Bárbara Rey, aunque con ello haya tenido que involucrar al Rey Juan Carlos: “Yo arriesgándolo todo, voy a seguir hasta el final”. Lo dice serio, muy seguro de sí mismo. Tanto, que incluso se permite la licencia de rebajar la tensión con un chascarrillo que ha aligerado el peso del ambiente en el plató: “Mi madre dijo cuando yo estaba en ‘Supervivientes’ que yo estaba muerto para ella. Ahora dice que el fotógrafo está muerto. Al final va a resultar que dice la verdad mi madre, que era yo el fotógrafo. Lo que tiene que hacer mi madre es mirarme a mí a los ojos, llevarme ante un juez, y decir que no me puso a mí hacer esas fotografías. Que no me puso a mí a enseñarme cómo se usaban las grabadoras, las cámaras y a revelar los carretes. Que me lo diga a mí delante. Ya lo he dicho muchas veces, yo con contar mi historia, puedo morir tranquilo, independientemente de lo que diga el juez. Si doy este paso es porque pienso llegar hasta el final”.