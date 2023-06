Belén Esteban se va de "Sálvame" tras su tensa bronca con Gema López: “Estás insoportable”

Ana Obregón ha sido fiel a su cita en el Hotel The Westin Palace y ha comparecido ante los medios en la presentación de “El chico de las musarañas”, el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella terminó cuando murió. La expectación era máxima, teniendo en cuenta la repercusión mediática que ha tenido el nacimiento de su nieta, fruto de la gestación subrogada, y del debate público que se generó a cuenta de este controvertido proceso o de la mercantilización que ha hecho de su dolor por la pérdida de un hijo.

La división ha llegado al plató de “Sálvame”, y muchos colaboradores han cuestionado que hable de “El chico de las musarañas” como el libro de su hijo cuando, en realidad, la mayor parte de la obra está escrita por ella. Gema López ha sido una de las que ha defendido esta postura con más vehemencia, un pensamiento que la ha enfrentado directamente con su compañera y amiga, Belén Esteban.

La tertuliana de Paracuellos aludía constantemente al terrible momento por el que tuvieron que pasar Ana Obregón y Alessandro Lequio cuando su hijo falleció, una compasión que López no aceptaba como argumento: “Yo eso no lo niego, pero que no me venda el libro como si fuera de su hijo cuando él sólo ha escrito treinta páginas”.

Belén Esteban se quejaba constantemente de que “no me dejáis terminar”, y ha terminado sacando su mal carácter: “Ya no digo nada. Hablad vosotros”. Una actitud que ha molestado profundamente a López, así se lo ha hecho saber. “De verdad, Belén, cómo estas hoy… Perdóname, pero estás insoportable. Yo sé que a veces no dejo acabar, pero es que hoy no se puede hablar contigo”, ha espetado la periodista.

Belén Esteban abandona el plató de "Sálvame" Mediaset

La de Paracuellos no se ha tomado nada bien el reproche de su amiga, y, al borde del llanto, ha decidido abandonar el plató de “Sálvame”: “Ahora vengo, ¿vale?”. Un modus operandi habitual en los colaboradores del programa de Telecinco, pero que los nuevos altos mandos de Mediaset prohibieron expresamente en su nuevo código ético. Sin embargo, pocos días después de hacerse pública esta norma, se aplicó una corrección para que sólo afectara a los presentadores.

De igual modo, a estas alturas y con el fin de “Sálvame” a la vuelta de la esquina, poco parece importarle a Belén Esteban lo que piensen sus jefes. De hecho, al comenzar el programa de hoy, no ha dudado en lanzar una serie de reproches velados a la cúpula de la cadena. “Deseo de todo corazón que los programas que vienen hagan las audiencias que hemos hecho nosotros: Sandra, Ana Rosa os deseo todo el éxito del mundo. Mediaset, os mando un beso”, ha dicho con cierta sorna en su tono.