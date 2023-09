Cruce de zascas y pullas entre Sonsoles Ónega y su nuevo fichaje, Colate Vallejo-Nágera

Sonsoles Ónega está encantada con su regreso a su programa en Antena 3, ‘Y ahora Sonsoles’. Los datos de audiencia respaldan su trabajo y parece haber encontrado la estabilidad laboral que en Telecinco no pudo conseguir, gracias a rodearse de profesionales con los que ha establecido incluso vínculos de amistad. Un buen rollito que se respira en el plató, que ahora abre sus puertas a un nuevo colaborador: Colate Vallejo-Nágera.

Colate Vallejo-Nágera Y ahora Sonsoles

El exmarido de Paulina Rubio se suma al elenco de comentaristas del programa, aunque su papel en España no le supondrá tener que abandonar su vida al otro lado del charco: “Será nuestro corresponsal en Miami”, anunciaba feliz la presentadora, sentada al lado de su nuevo fichaje estrella. Eso sí, parece que su nuevo colaborador le ha salido un poco contestón y rebelde, a juzgar por cómo se ha desarrollado su presentación oficial en la tarde de este martes. Y es que Colate tiene muy claro dónde establece las líneas rojas y al ver que su nueva ‘jefa’ está dispuesta a traspasarla, la tensión se instaló en el plató.

“¿Sabes qué pasa? Que no sé qué preguntarte, porque me han dicho que no puedo hablar de todo lo que yo quisiera saber. Tu representante nos ha dado una lista de cosas que no podemos preguntar: Paulina Rubio, novias…”, comenzaba a confesarse Sonsoles Ónega, que cuenta con temas tabú con su nuevo fichaje, lo que le ha puesto un bozal incómodo. Venía a ser una forma de introducir el tema, pero también una queja pública por las restricciones que ha puesto para materializar su contratación. Colate, muy serio, respondió que “no hay ninguna prohibición, puedes preguntarme lo que quieras, pero tengo cosas más interesantes que contar que esas. Me molesta que me preguntéis siempre lo mismo. Soy más que un ex. Desde que me separé he hecho más de 500 programas, tengo negocios…”, se defendía.

Sonsoles Ónega, que no piensa quedarse sentada viendo cómo le ponen límites a su trabajo, se revolvió con elegancia: “¿Qué te pregunto entonces? Dame un titular”. La cuestión pilló por sorpresa a su nuevo corresponsal, que quizá terminó contestando más seco de lo esperado: “¿Qué te dé un titular? Cúrratelo tú, que es tu programa”. La tensión continuaba, pero era un momento aparentemente feliz, por eso la presentadora quiso restar importancia al momento vivido y le preguntó si prefería ser llamado Nicolás o Colate. Él lo tuvo claro: “Depende de quién lo haga, Tú llámame Nicolás”, respondía, dejando claro que hay una distancia grande entre ambos, pues tan solo sus amigos le llaman Colate. Ella no lo es.

“Su fichaje se ha retrasado por diferentes razones, pero ya está hecho. Colate Vallejo-Nágera nos informará de las últimas noticias desde allí y también nos acercará a los lugares más chic de la ciudad”, comenzaba a anunciar Sonsoles Ónega en qué consistirá el fichaje estrella, aunque parece que no le pondrá las cosas fáciles en este punto. “Tampoco voy a perseguir famosos, ¿eh?”, dejaba claro por si esperaban de él algo que no está dispuesto a hacer.