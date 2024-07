Escassi deja a Carmen Borrego y su marido en casa y sin hacer caja

Las puertas del plató de ‘De viernes’ se abrían para recibir a Carmen Borrego y, por sorpresa, a su marido, José Carlos Bernal. Sin embargo, sin previo aviso, se han cerrado a cal y canto. La actualidad manda y, en esta ocasión, su tema se quedaba un poco flojo para la audiencia, al menos sí en comparación con el revuelo generado porÁlvaro Muñoz Escassi, acusado de ser infiel a María José Suárez, a la vez de haber sufrido una supuesta extorsión. El tema está candente, todos hablan de lo que ha sucedido en los tres años que ha durado su relación y en los que parece que han participado otras personas. Él se defiende dejando claro que tenían “una relación abierta” y que cuando estaban juntos eran felices, pero separado discutían mucho. Sea como fuere, la hermana de Terelu Campos y su cuñado han sido silenciados por esta polémica, dejando por los suelos sus pretensiones económicas con su exclusiva en televisión.

El programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta ha plantado a Carmen Borrego y a su marido para cederle todo el protagonismo a Álvaro Muñoz Escassi, además de a Fanya Bethencourt tras la detención de Carlos Navarro ‘El Yoyas’. Dos entrevistas de gran calado y de plena actualidad que dejaba sin mayor interés a la pequeña de las Campos y su esposo. Quizá el programa no haya tenido en cuenta lo difícil que ha sido para José Carlos Bernal dar el importante paso de dejar de considerarse persona anónima para pasar a ser un personaje más del televisivo clan. Y es que renunciaba a su intimidad poniendo sobre la mesa los detalles más privados de su matrimonio, así como valorar las últimas noticias sobre lo sucedido en su familia.

Carmen Borrego entiende como natural el hecho de que su marido desee sentarse en un plató de televisión a vender su vida privada: “Está tan preparado. Si es que él ya sale de casa y hay prensa preguntándole, va al despacho y le preguntan. Además, esto no es una exclusiva, es una entrevista bonita sobre nuestra relación”, trataba de justificar la colaboradora de ‘Así es la vida’ el paso al frente de su marido. Quizá luego le pillen por sorpresa las críticas si, llegado el momento, se quedan mudo ante los micrófonos cuando no pasen por caja por sus declaraciones. Una cuestión que siempre sobrevuela sobre la familia y por el que deben dar explicaciones constantemente.

Sea como fuera, Carmen Borrego asegura que fue ella quien le empujó a sentarse en el plató que finalmente le ha retirado la invitación, al menos por el momento: “Le dije a José Carlos que nos han llamado y nos han ofrecido esto. Entonces le vi la cara que puso y tardé mucho tiempo en volvérselo a preguntar. Un día le miré y le dije ‘a mí me gustaría contar nuestra historia de amor a los cuatro vientos’ y entonces él dijo que tenía razón”. Precisamente cuando se lanzan a la piscina se dan cuenta de que no queda agua en ella, pues la cúpula de Telecinco ha cancelado su anunciada entrevista para emplazarla en otro momento, para más adelante, dejando abierta la posibilidad de que, de nuevo, la actualidad les deje en el sofá de su casa y no precisamente en el dispuesto en medio del plató de ‘De Viernes’.