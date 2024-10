Ana Rosa Quintana se posiciona para ayudar a Isa Pantoja: "No hay perdón de Dios"

No ha podido ser más directa. Ana Rosa Quintana se ha mostrado tajante tras analizar la entrevista que Isa Pantoja concedió a "De Viernes" y en las que hizo duras confesiones sobre su infancia y adolescencia. Kiko Rivera, el hermano de la colaboradora televisiva, se ha mostrado muy duro con ella publicando varios stories y su madre, Isabel Pantoja, ni siquiera se ha interesado en ver la entrevista que se emitió el pasado viernes. Algo que a Isa le ha dolido mucho.

Ana Rosa conocía muchos de los episodios relatados por la colaboradora de televisión pero escuchar su testimonio en directo ha hecho que se dirija a la tonadillera duramente. "Yo creo que no tiene arreglo y sobre todo no tiene perdón de Dios, ¿cómo se puede hacer esto con una criatura que ya ha tenido la desgracia de estar en un orfanato? ¿Cómo no se puede cuidar, amar y proteger a una niña adoptada? Son de las peores cosas que yo he visto hacer porque lo que te da seguridad en la vida es haber sido querido de pequeño, que tus padres te quieran. Cuando la única persona que tienes que es tu madre, no te quiere. Es un dolor, un dolor", comenzaba diciendo la veterana periodista.

"Esta niña necesita ir a terapia mucho tiempo para curar esa infancia terrible. Esos acontecimientos que son de otro siglo o de dónde", saltó Ana Rosa refiriéndose a uno de los capítulos que Isa vivió con su hermano. Además ha respaldado a Joaquín Prat por el apoyo prestado a la colaboradora: "Ha estado muy acertado. Me ha emocionado cuando Isa le ha dado las gracias a Joaquín porque lo único que necesita en estos momentos es cariño. Por favor, señora, que tiene una hija, un nieto. Vale ya de hacer sufrir a esta critatura que sólo ha hecho nacer en un sitio donde no la han querido. ¡Vale ya!", sentenciaba Quintana.